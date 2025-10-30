0 800 307 555
укр
Набула чинності нова торгова угода з ЄС

Казна та Політика
Набула чинності нова торгова угода з ЄС
Набула чинності нова торгова угода з ЄС
У середу, 29 жовтня, набрали чинності зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом, які відкривають новий етап в економічному співробітництві між країнами.
Про це повідомила Державна митна служба.
Рішення № 3/2025, ухвалене в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передбачає скасування або значне зменшення ставок ввізного мита та збільшення обсягів тарифних квот для українських товарів при експорті їх до ЄС.
«Це створює нові можливості для українських експортерів. Менші ставки ввізного мита та збільшені обсяги квот стимулюватимуть експорт і допомагатимуть українській продукції виходити на нові ринки», — зазначили в Держмитслужбі.
Митники наголосили, що для України це вагомий сигнал про поглиблення інтеграції до ЄС, який підвищує інвестиційну привабливість та зміцнює конкурентоспроможність українських виробників.
Інформація про оновлені обсяги тарифних квот на 2025 рік розміщена на Єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» за посиланням.
