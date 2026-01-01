Роботодавцям компенсують у середньому 77 тис. грн за облаштування інклюзивного робочого місця Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Роботодавцям компенсують у середньому 77 тис. грн за облаштування інклюзивного робочого місця

Роботодавці, які працевлаштовують людей з інвалідністю, можуть отримати державну компенсацію на облаштування робочого місця. Середній розмір такої виплати становить 77 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Розмір компенсації

«Лише у 2025 році на проєкт було виділено 177 мільйонів гривень, а з початку дії програми, ця сума сягнула 309 мільйонів. Компенсаціями за облаштування робочих місць людей з інвалідністю вже скористалося 3,7 тисяч роботодавців», — йдеться у повідомленні.

Програма передбачає виплату до 80 тисяч грн за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю 2 групи та до 120 тисяч грн — для 1 групи.

Загалом Служба зайнятості виплатила компенсації для майже 4,3 тисяч осіб, з них 389 — працівники з 1 групою інвалідності.

За кошти держави для таких працівників вдалося купити:

тактильні матеріали для обладнання підлоги та сходів, розсувних дверей та пристінних поручнів,

сходові гусеничні підйомники та підіймальні платформи для людей на кріслі колісному,

крісла колісні з електроприводом,

спеціалізовані меблі та функціональні офісні крісла,

комп’ютерну техніку з вбудованими пристроями захисту очей,

засоби зв’язку та спеціалізовану фурнітуру (телефони і навушники) для працівників з вадами слуху.

За статистикою найчастіше цією компенсаційною програмою користуються роботодавці Київської — 607, Черкаської областей — 598 та у м. Київ — 354.

Хто має право на компенсацію

За такою компенсацією можуть звернутися роботодавці, які працевлаштували людину з інвалідністю І або ІІ групи та облаштували їй робоче місце.

Таке ж право мають роботодавці, які створили робоче місце для військовослужбовця або військовослужбовиці з інвалідністю.

Це стосується і тих захиcників, які повернулися на посаду після демобілізації, та які влаштувалися на нове робоче місце після звільнення зі служби.

Також таке право мають ФОП чи особи, які ведуть незалежну професійну діяльність та мають інвалідність І або ІІ групи.

Для того, щоб отримати таку виплату, слід:

облаштувати робоче місце та упродовж 180 календарних днів звернутися до центру зайнятості за компенсацією;

подати паперову заяву до центру зайнятості або електронну на сайті Служби зайнятості;

упродовж 10 днів після цього отримати рішення про розгляд заяви та кошти компенсації на IBAN.

