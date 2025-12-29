З якою групою інвалідності не мобілізують: та чи можна виїхати за кордон
Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що згідно до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особи, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, звільняються від призову на військову службу під час мобілізації.
Закон не розмежовує право на відстрочку за групами інвалідності — сам статус особи з інвалідністю є підставою для тимчасового звільнення від мобілізації у будь-якому випадку.
«При цьому, особи з інвалідністю, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, за їхнім бажанням», — зазначила Марина Бекало.
Водночас слід враховувати, що мобілізація можлива у випадках, коли громадянин має інвалідність, але не оформив відстрочку від мобілізації у встановленому порядку.
Як оформити відстрочку з інвалідності
Раніше для оформлення відстрочки від мобілізації військовозобов’язані мали особисто звертатися виключно до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Проте 2025 року процедура змінилася.
«Для оформлення відстрочки, особа з інвалідністю може подати через ЦНАП або „Резерв+“ документи, що підтверджують статус особи з інвалідністю, зокрема: довідку до акта МСЕК, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.
На який термін надається відстрочка з інвалідності
За словами адвокатки, відстрочка особам з інвалідністю надається на строк дії указу президента про проведення мобілізації та подовжується автоматично у разі дії статусу особи з інвалідності.
Подовження відстрочки по інвалідності відбувається через застосунок «Резерв+». Якщо підстави для її надання зберігаються, користувач отримує відповідне сповіщення.
З якою групою інвалідності можна виїхати за кордон
Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть перетинати державний кордон у разі, якщо мають інвалідність I, II або III групи.
Також право на виїзд мають особи, які супроводжують громадян з інвалідністю:
- Дружину з інвалідністю будь-якої групи.
- Одного зі своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю І або ІІ групи.
- У разі постійного догляду за людиною з інвалідністю I чи II групи.
- Виїхати можуть також батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
- Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи.
- Опікуни осіб з інвалідністю.
