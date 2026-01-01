Експорт IT-послуг зріс на $141 млн у річному вимірі
У листопаді 2025 року Україна експортувала IT-послуг на $543 млн. Це на $9 млн (або 4,24%) менше, ніж у жовтні, коли показник становив $566 млн. Листопад 2024 року був нижче — $520 млн.
Про це стало відомо зі звіту Національного банку України, пише Dou.
Результат за 11 місяців
Загалом за одинадцять місяців 2025 року обсяг IT-експорту становить $5971 млн, що більше, ніж $5830 млн за аналогічний період 2024 року.
Для порівняння: у 2023 році показник за листопад був $564 млн, а в 2022 році — $580 млн. У одинадцятий місяць 2021 року експорт приніс $675 млн.
З початку року обсяг експорту IT-послуг знизився до рівня нижче $500 млн лише один раз — у січні. Далі в цьому році показник не опускався нижче $526 млн. Найбільше IT-експорт приніс у квітні — $569 млн.
