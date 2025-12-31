У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок Сьогодні 12:19 — Казна та Політика

У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок

У 2026 році в Україні запустять «єЧек» — національний електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Як це працюватиме

У відомстві зазначають, сервіс не є обов’язковим: покупець може отримати паперовий чек, або обидва види одночасно.

«Запуск „єЧеку“ — це відповідь на зміну економіки та зростання онлайн-торгівлі. Паперовий чек часто губиться або взагалі не видається, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу — менше паперу й витрат, для держави — прозоріші дані без посилення контролю», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Як запускатимуть

Запуск «єЧеку» запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження — це експериментальний проєкт.

На першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками.

Розробку сервісу здійснює Мінекономіки — у співпраці з Мінцифра і «Дія», Мінфін, ДПС, НБУ, банками та платіжними системами.

«єЧек» є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО. «єЧек» є інструментом надання доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Його мета — запропонувати сучасний цифровий стандарт фіскального чека, який відповідає потребам споживачів, бізнесу та держави.

