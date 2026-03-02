Аудитори виявили порушення під час будівництва доріг: інформацію передали правоохоронним органам Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Рахункова палата назвала основні проблеми дорожнього будівництва

Рахункова палата провела аудити у сфері дорожнього будівництва та виявила, що підрядники отримували кошти за невиконані роботи, держава втрачала гарантії через бездіяльність юристів, а норми містобудівного законодавства системно порушувались.

Про це сказано в повідомленні Рахункової палати.

Серед основних проблем:

недостатній рівень претензійно-позовної роботи, що призвів до втрати гарантій на відшкодування за неналежно виконані роботи;

порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності;

перерахування коштів підрядникам за невиконані роботи;

недоліки планування та управління проєктами.

За словами голови Рахункової палати Ольги Піщанської, інформацію про ознаки кримінальних правопорушень, виявлених під час аудитів, передали правоохоронним органам.

«Про виявлені під час згаданих аудитів ознаки кримінальних правопорушень ми повідомили правоохоронні органи. На сьогодні ці матеріали включені до кількох кримінальних проваджень і станом на 2025 рік усі вони в процесі розслідування», — зауважила Піщанська.

Новий аудит дорожньої інфраструктури

Наразі триває аудит на тему «Об'єкти дорожньої інфраструктури: відновлення та розвиток». Звіт за його результатами планують розглянути найближчими місяцями.

Голова Рахункової палати зазначила, що підконтрольні установи дедалі активніше виконують рекомендації інституції.

Під час засідання Комітету ВРУ обговорили також причини аварійного стану доріг, плани щодо поточного та капітального ремонту, їх фінансування, заслухали доповіді відповідальних інституцій в межах їх повноважень: Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Міністерства фінансів України, ДП «Дорцентр» та інші.

