4 ознаки справжнього фіскального чека

Близько половини скарг громадян до Державної податкової служби через сервіс «TAX Control» пов’язані з невидачею фіскального чека або незастосуванням РРО/ПРРО.

Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Навіщо потрібен чек

«Здавалося б, це дрібниця. Бо дуже часто на автоматі ми викидаємо чек, або взагалі не звертаємо увагу, чи отримали його. Але дрібниць не буває!» — додала вона.

У ДПС зазначають, чек — це захист кожного покупця. Він підтверджує покупку, дає право на повернення чи гарантію.

Також наявність чека свідчить про те, що бізнес працює відкрито та сплачує податки. Водночас у ДПС застерігають: покупцям варто переконуватися, що чек є справжнім.

4 маркери справжнього фіскального чека:

У шапці — назва підприємства і назва господарської одиниці, її адреса і код підприємства.

Далі — назва товару або послуги, їх кількість та вартість.

Обов’язкова форма оплати, податки, загальна сума.

Завжди є фіскальний номер, дата, час і номер чека.

У чеку можуть бути й інші обов’язкові реквізити та додаткова інформація, але це вже питання податкової.

Перевірити чек можна на cabinet.tax.gov.ua . Якщо його не вдалося знайти в реєстрі, повідомте про це ДПС.

