Дозвіл на проживання в Чехії: які вимоги діятимуть у 2026 році

Особисті фінанси
Уряд Чехії схвалив умови другого етапу надання спеціальних дозволів на довгострокове перебування для осіб із тимчасовим захистом. Вимоги залишилися незмінними, попри заперечення частини коаліції.
Про це повідомляє Radio Prague International.

Умови залишилися без змін

Згідно з постановою, критерії для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування у 2026 році відповідають вимогам, що діяли у 2025-му.
У документі оновлено лише календарні дати та звітні періоди доходів. Термін подання заяв на оформлення дозволу скорочено: реєстрація триватиме з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року. У попередньому році вона розпочиналася з 1 вересня.
Період попереднього «висловлення інтересу» залишиться незмінним з 1 до 30 квітня.

Хто може претендувати на спеціальний дозвіл

Програма не поширюється на всіх осіб із тимчасовим захистом і розглядається як альтернативний варіант лише для частини з них.
Основні вимоги до заявників:
  • чинний закордонний паспорт;
  • відсутність судимості;
  • підтверджене житло;
  • економічна самодостатність і відсутність залежності від гуманітарної допомоги;
  • достатній рівень інтеграції в чеське суспільство, зокрема перебування в країні понад два роки;
  • для дітей — обов’язкове відвідування школи.
Найсуворішою умовою залишається рівень доходів. Мінімальна база оподатковуваного доходу за 2025 рік повинна становити:
  • щонайменше 440 тис. чеських крон для основного заявника в домогосподарстві;
  • додатково по 110 тис. крон за кожного наступного члена сім’ї.
У супровідній записці зазначено, що орієнтація на економічно самодостатніх осіб має забезпечити економічний ефект для країни в разі їхнього довгострокового проживання.
У першій хвилі 2025 року з проханням про спеціальний дозвіл звернулися понад 80 тисяч біженців із України, виконали всі умови й здобули право отримати його лише понад 16 тисяч.
Finance.ua з посиланням на міністра внутрішніх справ Любоміра Метнара писав, що чеська влада хоче активніше переходити від практики соціальної допомоги українським біженцям до надання дозволів на проживання тим, хто добре інтегрується, сплачує податки та не отримує від держави жодної допомоги.
«Ми хочемо, щоб кількість людей, які тут працюють, була більшою, щоб зростала. Тому ми схвалили урядову постанову з так званою програмою спеціального довгострокового проживання, яка є інструментом підтримки працюючих та самодостатніх людей, які проживають у Чеській Республіці протягом тривалого часу, працюють, сплачують податки та дотримуються правил», — заявив Метнар.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Українці в ЧехіїЧехія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
