Черги, папери та проблеми з Дія. Карткою: Гетманцев розповів про труднощі з дитячими виплатами

Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що перегляд виплат при народженні дітей є необхідним, і нагадав, що ще у 2021 році зареєстрував законопроєкт про їх підвищення.

Про це пише Судово-юридична газета.

Водночас, за його словами, замість спрощення процедури отримання допомоги матері змушені проходити складні бюрократичні процедури: заповнювати паперові форми, стояти в чергах та стикатися з проблемами під час відкриття «Дія.Картки» через непропрацьовані механізми.

Гетманцев зазначив, що через це програма викликає невдоволення серед отримувачів допомоги.

За його словами, він звернувся до уряду та порушив це питання у парламенті з вимогою якнайшвидшого усунення недоліків.

Що відомо про виплати при народженні дитини

З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень.Які виплати можна отримати:

50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини;

7 000 грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5);

8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);

8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок».

