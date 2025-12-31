0 800 307 555
укр
Понад пів мільярда гривень зекономили військові за рік роботи програми «Плюси»

Казна та Політика
6
Понад 500 млн грн зекономили військовослужбовці за перший рік роботи програми підтримки «Плюси» в застосунку Армія+.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
У відомстві зазначають, за цей період пропозиціями програми скористалися майже 8 млн разів.
До сервісу вже долучилися 16 партнерів, а військові активно діляться пропозиціями з рідними.
Програму «Плюси» реалізували в застосунку Армія+ командою Центру масштабування технологічних рішень Збройних сил України.
У Міноборони додали, у 2026 році планують розширювати партнерську мережу та сервіси підтримки для військовослужбовців і членів їхніх родин.
Раніше Finance.ua писав, що застосунок Армія+ отримав оновлення, яке розширює його функціонал та наближає до формату щоденного сервісу для військових.
Зміни включають посвідчення захисника чи захисниці, інформаційну стрічку «Пульс», розділ сповіщень, а також оновлений дизайн і навігацію.
За матеріалами:
Espreso.tv
