В Армія+ додали рапорт на зміну місця служби між ЗСУ і Нацгвардією

В Армія+ запрацювала функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Спільно з Міністерством внутрішніх справ напрацювали механізм і тепер військові отримують можливість переводитися між відомствами швидко та зручно. Цифровий шлях через Армія+ створює прозорий механізм.

Рапорт подається у застосунку Армія+ в розділі «Зміна місця служби». Необхідно лише обрати напрямок: із ЗСУ в НГУ чи навпаки.

«Запуск цифрової подачі рапортів між ЗСУ та НГУ — це черговий етап у реалізації кадрових реформ у Силах оборони. Новий функціонал покликаний підвищити ефективність управління у війську і створити зручні умови для проходження служби», — коментує нововведення Шмигаль.

Військові подали мільйон електронних рапортів

Також Міноборони повідомило, що у застосунку Армія+ вже подано 1 млн електронних рапортів.

Майже половину всіх рапортів через Армія+ подали у Сухопутних військах. Далі за кількістю — Десантно-штурмові війська, Військово-морські сили, Сили територіальної оборони та Сили спеціальних операцій.

Найпопулярніші типи рапортів:

Щорічна відпустка — 27,1% рапортів від загальної кількості;

Оздоровлення — 22%;

Зміна місця служби (ЗСУ) — 17,3%;

Довідка про місце проходження служби (Ф5) — 10,1%;

Повернення з відпустки чи відрядження — 2,7%.

Електронні рапорти — один із перших сервісів Армія+, який допомагає військовим вирішувати службові питання швидко, без бюрократичних затримок і паперових черг.

