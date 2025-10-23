0 800 307 555
В Армія+ додали рапорт на зміну місця служби між ЗСУ і Нацгвардією
В Армія+ додали рапорт на зміну місця служби між ЗСУ і Нацгвардією
В Армія+ запрацювала функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Спільно з Міністерством внутрішніх справ напрацювали механізм і тепер військові отримують можливість переводитися між відомствами швидко та зручно. Цифровий шлях через Армія+ створює прозорий механізм.
Рапорт подається у застосунку Армія+ в розділі «Зміна місця служби». Необхідно лише обрати напрямок: із ЗСУ в НГУ чи навпаки.
«Запуск цифрової подачі рапортів між ЗСУ та НГУ — це черговий етап у реалізації кадрових реформ у Силах оборони. Новий функціонал покликаний підвищити ефективність управління у війську і створити зручні умови для проходження служби», — коментує нововведення Шмигаль.

Військові подали мільйон електронних рапортів

Також Міноборони повідомило, що у застосунку Армія+ вже подано 1 млн електронних рапортів.
Майже половину всіх рапортів через Армія+ подали у Сухопутних військах. Далі за кількістю — Десантно-штурмові війська, Військово-морські сили, Сили територіальної оборони та Сили спеціальних операцій.
Найпопулярніші типи рапортів:
  • Щорічна відпустка — 27,1% рапортів від загальної кількості;
  • Оздоровлення — 22%;
  • Зміна місця служби (ЗСУ) — 17,3%;
  • Довідка про місце проходження служби (Ф5) — 10,1%;
  • Повернення з відпустки чи відрядження — 2,7%.
В Армія+ додали рапорт на зміну місця служби між ЗСУ і Нацгвардією
Електронні рапорти — один із перших сервісів Армія+, який допомагає військовим вирішувати службові питання швидко, без бюрократичних затримок і паперових черг.
Payment systems