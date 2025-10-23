В Армія+ додали рапорт на зміну місця служби між ЗСУ і Нацгвардією
В Армія+ запрацювала функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Спільно з Міністерством внутрішніх справ напрацювали механізм і тепер військові отримують можливість переводитися між відомствами швидко та зручно. Цифровий шлях через Армія+ створює прозорий механізм.
Рапорт подається у застосунку Армія+ в розділі «Зміна місця служби». Необхідно лише обрати напрямок: із ЗСУ в НГУ чи навпаки.
«Запуск цифрової подачі рапортів між ЗСУ та НГУ — це черговий етап у реалізації кадрових реформ у Силах оборони. Новий функціонал покликаний підвищити ефективність управління у війську і створити зручні умови для проходження служби», — коментує нововведення Шмигаль.
Військові подали мільйон електронних рапортів
Також Міноборони повідомило, що у застосунку Армія+ вже подано 1 млн електронних рапортів.
Майже половину всіх рапортів через Армія+ подали у Сухопутних військах. Далі за кількістю — Десантно-штурмові війська, Військово-морські сили, Сили територіальної оборони та Сили спеціальних операцій.
Найпопулярніші типи рапортів:
- Щорічна відпустка — 27,1% рапортів від загальної кількості;
- Оздоровлення — 22%;
- Зміна місця служби (ЗСУ) — 17,3%;
- Довідка про місце проходження служби (Ф5) — 10,1%;
- Повернення з відпустки чи відрядження — 2,7%.
Електронні рапорти — один із перших сервісів Армія+, який допомагає військовим вирішувати службові питання швидко, без бюрократичних затримок і паперових черг.
Поділитися новиною
Також за темою
Який вплив на економіку мав дозвол на виїзд для 18−22-річних — відповідь НБУ
В Армія+ додали рапорт на зміну місця служби між ЗСУ і Нацгвардією
АМКУ закрив справу проти ПриватБанку на ринку еквайрингових послуг
В Україні з’являться паркомісця для водіїв із дітьми до трьох років
Кличко: Київ готується до найскладнішого опалювального сезону за роки війни
Гра розпочалася: $XYZ підтримує першу лігу Counter-Strike 2 на блокчейні з призовим фондом 5,5 млн доларів