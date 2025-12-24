Податкова нарахувала штрафів на 58 млн гривень пунктам обміну валют Сьогодні 09:14

Протягом року Державна податкова служба провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За виявлені порушення податківці донарахували понад 58 млн грн штрафних санкцій.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Під час перевірок зафіксовано 20 випадків роботи пунктів обміну валют без державної реєстрації як суб’єктів господарювання.

Як виявили порушення

Фахівці ДПС проаналізували інформацію на інтернет-ресурсах і в соціальних мережах. У результаті було виявлено розгалужену мережу цілодобових обмінників, які працювали нелегально.

Нелегальні пункти обміну здійснювали діяльність без державної реєстрації, без ліцензії Національного банку України, без сплати податків, а також без застосування РРО або ПРРО.

