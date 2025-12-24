Чому міжнародні перекази на свята обходяться дорожче
У період свят фінансові системи працюють на межі можливостей: люди масово надсилають гроші рідним, оплачують покупки, подорожі та онлайн-сервіси. Саме тому кінець грудня і початок січня традиційно стають часом пікових навантажень для банків, платіжних сервісів і міжнародних розрахункових центрів. І разом із кількістю операцій зростає ризик переплат.
У статті Finance.ua розповідаємо, чому святкові перекази часто обходяться дорожче.
Чому святкові перекази — дорожчі
Грудень і перші тижні січня — це період, коли різко збільшується не лише кількість грошових переказів, а й фінансові втрати, які користувачі помічають уже після списання коштів.
Ключова причина — поспіх і неуважність. Найчастіше зайві витрати ховаються у менш вигідних курсах конвертації, комісіях посередників і додаткових святкових надбавках.
Ситуацію ускладнює й робота валютних ринків. У святкові дні біржі часто зачинені, банки в різних країнах мають вихідні, а курси валют не оновлюються в реальному часі.
За таких умов банки та платіжні сервіси не можуть точно передбачити, яким буде фактичний курс на момент завершення всіх етапів платежу. Щоб зменшити ризики, вони закладають у курс додатковий «запас». Саме ця різниця і перетворюється на маржу, яку клієнт бачить як менш вигідний обмін.
Фактично у святкові дні банки перестраховуються від можливих валютних коливань, а вартість цієї перестраховки перекладається на користувачів. Тому переказ, зроблений у звичайний робочий день, часто виявляється вигіднішим, ніж аналогічна операція у вихідний чи святковий період — навіть якщо офіційні тарифи виглядають однаково.
Детальніше про основні способи міжнародних переказів і як зекономити на них — читайте у статті за посиланням.
