У МОН розробили чотири моделі оплати праці вчителям

У Міністерстві освіти і науки розробили чотири підходи до оплати праці педагогів — одну з цих моделей після обговорення запровадять з 1 вересня 2026 року.

Про це під час пресконференції повідомила заступниця міністра Надія Кузьмичова, пише «Інтерфакс-Україна».

За її словами, запропоновані моделі передбачають:

збільшення навантаження для вчителів;

відсутність збільшення навантаження;

пропорційне підвищення зарплати для різних категорій учителів;

непропорційне підвищення оплати праці з акцентом на молодих педагогів.

«Саме зарплата молодого вчителя об’єктивно знаходиться поза межею не те що прийнятної, а будь-якої гідності», — вважає посадовиця.

Кузьмичова додала, що для кожного підходу підготували необхідні розрахунки з урахуванням ситуації по всій території країни. При цьому підвищення зарплати вчителів на 20 і 30%, які раніше анонсували в МОН, не пов’язані із жодною моделлю.

У відомстві планують протягом найближчих місяців запропонувати обговорення, після яких затвердять прийнятну модель, яку впроваджуватимуть із початку наступного навчального року.

Нагадаємо, Верховна Рада в держбюджеті на 2026 рік заклала майже 60 млрд гривень на збільшення заробітних плат учителям. У парламенті розглядали можливість запровадити строкові договори для вчителів та збільшити норму навантаження до 22 годин на тиждень, щоб підвищити заробітну плату.

Після критики професійної спілки від строкових контрактів відмовилися. Нардепи пропонують запровадити єдиний посадовий оклад для педагогів у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, однак цей підхід потребує додаткових 14 мільйонів гривень.

