Сербія продовжить купувати газ із рф
Президент Сербії Александр Вучич домовився про продовження поставок російського газу до його країни ще на три місяці, до 31 березня.
Про це повідомляє сербське видання РТС.
За словами Вучича, досягнута домовленість дозволить забезпечити стабільне енергопостачання в зимовий період, тому «серби спатимуть спокійно».
Раніше влада Сербії повідомляла, що чинний контракт на постачання газу з росії продовжено до кінця 2025 року, а Белград розраховує укласти нову довгострокову угоду. Сербія продовжує отримувати російський газ маршрутом через газопровід «Турецький потік».
Також Вучич сказав, що представники «Газпрому» обговорюють продаж частки в компанії Naftna Industrija Srbije (NIS), яка перебуває під санкціями США з угорською національною компанією MOL. Політик підкреслив, що сербська влада не має заперечень проти цього.
«Угорці — наші друзі. Ми просто повинні закінчити якомога швидше, до 15 січня», — додав президент Сербії.
