НБУ прокоментував рішення Revolut закрити рахунки українців
НБУ прокоментував рішення Revolut закрити рахунки українців
Національний банк України відреагував на рішення фінтех-компанії Revolut припинити обслуговування рахунків користувачів, які є резидентами України. У заяві НБУ зазначено, що Україна відкрита для іноземних фінансових гравців, однак правила роботи на ринку є однаковими для всіх і передбачають обов’язкову авторизацію відповідно до вимог українського законодавства.
Про це свідчить заява регулятора у Facebook.
Британський необанк Revolut попередив всіх клієнтів з України, що вже за 60 днів, з 22 лютого 2026 року буде вимушений закрити їхні рахунки.

Позиція Національного банку щодо роботи Revolut в Україні

У Національному банку наголосили, що підтримують відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій в Україні. Регулятор зацікавлений у виході на український ринок великих іноземних компаній, які дотримуються норм українського та європейського законодавства.
У НБУ підкреслили, що правила єдині для всіх. Будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, повинна пройти процедуру авторизації відповідно до вимог законодавства та дотримуватися норм щодо захисту прав споживачів і реклами.
«Компанія „Revolut“ повідомляла Національний банк про наміри припинити надавати послуги резидентам України. Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією „Revolut“ та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності цієї компанії на фінансовому ринку України», — заявили в Нацбанку.
Майбутня модель присутності на українському ринку визначатиметься безпосередньо самою компанією з урахуванням українських регуляторних вимог та переліку послуг, які планується надавати українським споживачам.
Регулятор також запевнив, що забезпечить оперативний розгляд пакета документів щодо авторизації, якщо він буде підготовлений відповідно до вимог чинного законодавства.
У межах діалогу компанії вже надано роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації.

Що відомо про закриття рахунків користувачів

Компанія «Revolut» ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів — резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB.
Водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони, компанія «Revolut» продовжить обслуговувати.
Так, протягом 60 днів українці ще зможуть користуватися рахунками, але після 22 лютого 2026 року залишок з рахунку можна буде забрати лише через зовнішній банківський переказ. Українцям також порадили завантажити виписки зі своїх рахунків, оскільки в майбутньому вони можуть їм знадобитися.
Детальніше про рішення Revolut Finance.ua розповідав за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • Revolut — британський необанк, який працює без фізичних відділень. Наприклад, як український monobank. Користувачі можуть виконувати різноманітні фінансові операції через застосунок без обмежень, притаманних традиційним банківським установам;
  • громадяни нашої країни могли відкрити рахунок до повномасштабного вторгнення рф у 2022 році та від кінця 2024-го, коли розпочалося бета-тестування застосунку;
  • на початку квітня Revolut припинив реєстрацію нових користувачів в Україні.
Альона Лістунова
