Revolut у Великій Британії запускає власного мобільного оператора

Лондонська фінтех-компанія, яка має 12 мільйонів клієнтів у Великій Британії, почала розгортати Revolut Mobile, йдеться у заяві компанії.
Про це пише bloomberg.
Вартість підписки

Становитиме 12,50 фунтів стерлінгів (16,73 доларів США) на місяць для тих, хто підпишеться до 30 березня, а після цього ціна зросте до 14,99 фунтів стерлінгів.
Пропозиція включає необмежений доступ до 5G-даних, дзвінків та текстових повідомлень з 20 гігабайтами роумінгу в Європейському Союзі та США. Вона також включатиме такі функції, як кілька номерів та обмін повідомленнями по всьому світу.
Згідно з даними Enders Analysis, Revolut платитиме американському мобільному стартапу Gigs за користування мережею Vodafone, приєднавшись до інших так званих операторів мобільних віртуальних мереж, які складають майже п’яту частину мобільного ринку Великої Британії.
Revolut також запускає аналогічну пропозицію в Польщі, де має 5 мільйонів клієнтів, і планує розгорнути послугу на інших ринках.
Раніше НБУ та фінтех-компанія Revolut, яка мала намір вийти на український ринок, ведуть діалог щодо можливості її роботи в Україні. Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.
Пишний зазначив, що будь-які фінансові чи платіжні послуги, які надаються в межах зони відповідальності НБУ, повинні пройти відповідну авторизацію і процедуру ліцензування.
«Я відзначу, що компанія Revolut абсолютно сприймає позицію Національного банку в цьому питанні. Між нашими командами відбувається відповідний наглядовий діалог. Я не буду вдаватися в деталі його перебігу, але можу сказати, що робота триває, і я наразі не бачу якихось тривожних сигналів», — додав він.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
