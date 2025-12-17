Експерти прогнозують зростання ринків передбачень у 5 разів Сьогодні 02:10 — Фондовий ринок

Експерти банку Citizens Financial Group прогнозують п’ятикратне зростання доходів компаній, що працюють на ринках прогнозів, — до понад $10 млрд до 2030 року.

Про це повідомили у Bloomberg

За їхніми оцінками, нині індустрія генерує близько $2 млрд на рік, однак стрімке зростання торговельних обсягів на платформах на кшталт Kalshi та Polymarket свідчить про значно ширший потенціал, зокрема й у криптовалютному сегменті.

У Citizens вважають, що їхня проста та пряма модель може бути корисною широкому колу інвесторів. Вони зазначають, що для Robinhood Markets, яка вже пропонує торгівлю контрактами Kalshi, цей напрям став «найшвидше масштабованим продуктом в історії компанії» і вже забезпечує близько 10% її доходів.

«Ми проводимо певні паралелі з тим, як відбувалося впровадження таких продуктів, як опціони, на ранніх етапах, і рівнем проникнення, який ми бачили тоді, — саме це й підводить нас до кратного зростання обсягів доларових транзакцій сьогодні», — каже керівник аналітичної команди Citizens Девін Раян та порівнює поточний етап розвитку з ранніми роками ринку опціонів.

Він також наголосив, що попереду на індустрію чекає більш «експоненційне» зростання, оскільки хедж-фонди та інші професійні учасники використовуватимуть ці ринки для ставок на рішення центральних банків, злиття та поглинання.

Наразі значну частину бізнесу Kalshi формують спортивні події, зокрема у штатах США, де традиційний гемблінг заборонений. За оцінками Citizens, легальний ринок азартних ігор у світі сягає $100 млрд, що робить цей напрям великою бізнес-можливістю.

Водночас аналітики підкреслили, що справжня цінність ринків прогнозів полягає не лише у спорті.

«Ми перебуваємо на самому початку: люди зосереджені на спорті, бо саме там зараз активність. Але це не головна картина. Найбільший приз — це ширші ринки прогнозів навколо речей, що впливають на економіку або компанії», — зазначив Раян.

За словами аналітиків, такі ринки можуть стати джерелом сигналів і ймовірностей, які «будуть вбудовані в інституційні робочі процеси, підживлюючи кількісні моделі, ризик-дашборди та макроалокаційні фреймворки так само, як сьогодні використовуються кредитні спреди, перекоси опціонів та очікувана волатильність».

Водночас у Citizens зазначили, що галузь усе ще стикається з серйозними регуляторними викликами. Для їх подолання вже існують прецеденти, сформовані на ринках криптовалют і опціонів, які можуть слугувати дорожньою картою для подальшого розвитку індустрії.

