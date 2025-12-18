Вартість акцій Tesla досягла нового максимуму Сьогодні 04:17 — Фондовий ринок

Акції американської компанії-виробника електричних автомобілів Tesla оновили рекорд своєї вартості за підсумками торгів у вівторок, 16 грудня.

Про це повідомляє CNBC.

Після падіння вартості акцій на 36% у першому кварталі цього року — найгіршого періоду для акцій з 2022 року — акції Tesla досягли історичного максимуму на рівні 489,88 дол.

Акції компанії піднялися на 3,1% у вівторок та на 21% з початку року. Попередній максимум становив 488,54 дол., його компанія досягла майже рівно рік тому.

Зазначається, що цього тижня акції компанії виросли після того, як її генеральний директор Ілон Маск, найбагатша людина у світі, заявив, що Tesla тестує безпілотні автомобілі в Остіні, штат Техас, без пасажирів на борту.

Зі зростанням акцій ринкова вартість Tesla зросла до 1,63 трлн дол., що зробило її сьомою у світі, поступаючись лише Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon та Meta, і трохи випереджаючи Broadcom.

За даними Forbes, чистий капітал Маска нині становить близько 684 млрд дол., що на 430 млрд дол. більше, ніж у співзасновника Google Ларрі Пейджа, який посідає друге місце у списку.

