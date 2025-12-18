Wizz Air запускає 5 нових маршрутів з Польщі Сьогодні 10:21 — Фондовий ринок

Wizz Air запускає 5 нових маршрутів з Польщі

Wizz Air оголосив про запуск 5 нових маршрутів із аеропорту Польщі «Варшава-Шопен».

Про це йдеться на сайті авіакомпанії

Це стало можливим після переведення ще одного літака на варшавську базу авіакомпанії, вже 15-го за рахунком.

Нові рейси з Варшави

Таллінн, Естонія — з 29 березня 2026 року;

Менорка/Махон, Іспанія — з 29 березня 2026 року;

Ламеція-Терме, Італія — з 30 березня 2026 року;

Фару, Португалія — з 31 березня 2026 року;

Брашов, Румунія — з 9 червня 2026 року.

«Нові маршрути ще більше розширюють мережу Wizz Air з Варшави, пропонуючи пасажирам різноманітні напрямки для відпочинку та культурного дозвілля по всій Європі. Фару забезпечує прямий доступ до португальського регіону Алгарве, відомого своїм узбережжям і м’яким кліматом цілий рік, а Брашов служить воротами в серце Трансільванії, поєднуючи середньовічну спадщину з гірськими пейзажами. Ламеція-Терме зміцнює зв’язок із південною Італією, будучи зручною відправною точкою для відвідування прибережних і культурних пам’яток Калабрії, а Таллінн з’єднує Варшаву з однією з найдинамічніших столиць Північної Європи, відомої своїм поєднанням історії, інновацій та цифрового лідерства», — йдеться в заяві авіакомпанії.

Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш.

З 29 березня 2026 року, окрім поточного сполучення з Будапештом, пасажири авіакомпанії зможуть літати з Тиргу-Муреш. Цікаво, що саме Тиргу-Муреш був першим аеропортом, з якого Wizz Air почала виконувати рейси в Румунії у 2006 році.

