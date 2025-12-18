0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Wizz Air запускає 5 нових маршрутів з Польщі

Фондовий ринок
14
Wizz Air запускає 5 нових маршрутів з Польщі
Wizz Air запускає 5 нових маршрутів з Польщі
Wizz Air оголосив про запуск 5 нових маршрутів із аеропорту Польщі «Варшава-Шопен».
Про це йдеться на сайті авіакомпанії.
Це стало можливим після переведення ще одного літака на варшавську базу авіакомпанії, вже 15-го за рахунком.

Нові рейси з Варшави

  • Таллінн, Естонія — з 29 березня 2026 року;
  • Менорка/Махон, Іспанія — з 29 березня 2026 року;
  • Ламеція-Терме, Італія — з 30 березня 2026 року;
  • Фару, Португалія — з 31 березня 2026 року;
  • Брашов, Румунія — з 9 червня 2026 року.
«Нові маршрути ще більше розширюють мережу Wizz Air з Варшави, пропонуючи пасажирам різноманітні напрямки для відпочинку та культурного дозвілля по всій Європі. Фару забезпечує прямий доступ до португальського регіону Алгарве, відомого своїм узбережжям і м’яким кліматом цілий рік, а Брашов служить воротами в серце Трансільванії, поєднуючи середньовічну спадщину з гірськими пейзажами. Ламеція-Терме зміцнює зв’язок із південною Італією, будучи зручною відправною точкою для відвідування прибережних і культурних пам’яток Калабрії, а Таллінн з’єднує Варшаву з однією з найдинамічніших столиць Північної Європи, відомої своїм поєднанням історії, інновацій та цифрового лідерства», — йдеться в заяві авіакомпанії.
Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш.
З 29 березня 2026 року, окрім поточного сполучення з Будапештом, пасажири авіакомпанії зможуть літати з Тиргу-Муреш. Цікаво, що саме Тиргу-Муреш був першим аеропортом, з якого Wizz Air почала виконувати рейси в Румунії у 2006 році.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems