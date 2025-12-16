Акції європейських оборонних компаній падають на тлі мирних переговорів України Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Акції європейських оборонних компаній падають на тлі мирних переговорів України

Акції європейських оборонних компаній впали у вівторок після того, як американські чиновники в понеділок запропонували надати Україні гарантії безпеки в стилі НАТО в рамках запропонованої мирної угоди з росією після дводенних переговорів у Берліні.

Про це повідомляє Reuters.

Акції німецького виробника танків Rheinmetall, шведської Saab та італійської Leonardo були серед найбільших падінь на європейському індексі STOXX 600, хоча падіння в діапазоні від 4% до 6% було відносно стриманим, оскільки трейдери прагнули купити акції в секторі з сильними перспективами зростання.

Європейський індекс аерокосмічної та оборонної промисловості, який зріс більш ніж утричі з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, знизився приблизно на 2% о 09:26 за Гринвічем.

Витрати на оборону в Європі неминуче зростуть незалежно від того, як розвиватиметься ситуація між Україною і росією, заявили Reuters два трейдери.

Однак аналітик Френк Солледер з брокерської компанії ActivTrades, говорячи про Rheinmetall, зазначив, що закінчення війни в Україні може призвести до скорочення замовлень на озброєння, що поставить німецький концерн під «зростаючий тиск на високому рівні».

