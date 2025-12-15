Єврокомісія відхилила позов Центробанку росії проти Euroclear Сьогодні 12:19 — Фондовий ринок

Європейська комісія відкинула позов, поданий Центральним банком росії проти Euroclear. У ЄК назвали позов «спекулятивним» і таким, що не має юридичних підстав.

Про це повідомляє Еuronews.

У Брюсселі наголосили, що ініціатива москви не має юридичних підстав.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що пропозиція ЄС щодо використання доходів від заморожених активів є юридично обґрунтованою та повністю відповідає європейському й міжнародному праву.

«Активи не конфісковані, а принцип суверенного імунітету дотримується», — зазначив Домбровскіс.

Він також додав, що ЄС очікує подальших спроб росії ініціювати судові процеси з метою перешкодити реалізації міжнародного права та уникнути компенсації збитків, завданих Україні.

Захист європейських інституцій

За словами Домбровскіса, всі європейські інституції, які зберігають російські активи будуть повністю захищені від можливих дій москви. З лютого 2022 року ЄС контролює близько €210 млрд активів Центрального банку росії.

Чинний санкційний режим дозволяє Euroclear застосовувати механізм компенсації потенційних втрат. Наприклад, якщо російський суд ухвалить рішення про арешт €17 млрд активів Euroclear на території рф, депозитарій зможе компенсувати ці втрати за рахунок €30 млрд, які російський Національний розрахунковий депозитарій зберігає в ЄС.

Крім того, у разі затвердження репараційного кредиту буде запроваджено новий механізм вирішення міждержавних суперечок. Якщо росія у відповідь вилучить суверенні активи Бельгії, бельгійська держава зможе компенсувати ці втрати за рахунок €210 млрд заморожених російських коштів. При цьому росія не отримає повернення вилучених сум у майбутньому.

Позиція російського регулятора

12 грудня Finance.ua писав , що Центральний банк росії подав позов до Арбітражного суду москви проти бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні.

У повідомленні Банку росії зазначено, що дії Euroclear, які призвели до блокування можливості керувати коштами та цінними паперами, завдали збитків регулятору. Через це російський центральний банк вимагає їх відшкодування.

російський регулятор заявив, що позов також пов’язаний з тим, що Європейська комісія розглядає механізми прямого або опосередкованого використання заморожених російських активів без згоди Банку росії.

