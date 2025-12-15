0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єврокомісія відхилила позов Центробанку росії проти Euroclear

Фондовий ринок
90
Єврокомісія відхилила позов Центробанку росії проти Euroclear
Єврокомісія відхилила позов Центробанку росії проти Euroclear
Європейська комісія відкинула позов, поданий Центральним банком росії проти Euroclear. У ЄК назвали позов «спекулятивним» і таким, що не має юридичних підстав.
Про це повідомляє Еuronews.
У Брюсселі наголосили, що ініціатива москви не має юридичних підстав.
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що пропозиція ЄС щодо використання доходів від заморожених активів є юридично обґрунтованою та повністю відповідає європейському й міжнародному праву.
Читайте також
«Активи не конфісковані, а принцип суверенного імунітету дотримується», — зазначив Домбровскіс.
Він також додав, що ЄС очікує подальших спроб росії ініціювати судові процеси з метою перешкодити реалізації міжнародного права та уникнути компенсації збитків, завданих Україні.

Захист європейських інституцій

За словами Домбровскіса, всі європейські інституції, які зберігають російські активи будуть повністю захищені від можливих дій москви. З лютого 2022 року ЄС контролює близько €210 млрд активів Центрального банку росії.
Чинний санкційний режим дозволяє Euroclear застосовувати механізм компенсації потенційних втрат. Наприклад, якщо російський суд ухвалить рішення про арешт €17 млрд активів Euroclear на території рф, депозитарій зможе компенсувати ці втрати за рахунок €30 млрд, які російський Національний розрахунковий депозитарій зберігає в ЄС.
Читайте також: Доля заморожених активів рф: на що може розраховувати Україна
Крім того, у разі затвердження репараційного кредиту буде запроваджено новий механізм вирішення міждержавних суперечок. Якщо росія у відповідь вилучить суверенні активи Бельгії, бельгійська держава зможе компенсувати ці втрати за рахунок €210 млрд заморожених російських коштів. При цьому росія не отримає повернення вилучених сум у майбутньому.

Позиція російського регулятора

12 грудня Finance.ua писав, що Центральний банк росії подав позов до Арбітражного суду москви проти бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні.
У повідомленні Банку росії зазначено, що дії Euroclear, які призвели до блокування можливості керувати коштами та цінними паперами, завдали збитків регулятору. Через це російський центральний банк вимагає їх відшкодування.
російський регулятор заявив, що позов також пов’язаний з тим, що Європейська комісія розглядає механізми прямого або опосередкованого використання заморожених російських активів без згоди Банку росії.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems