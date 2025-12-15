0 800 307 555
Які практики ESG вже впроваджують бізнеси — результати дослідження

Фондовий ринок
15
Бізнес вже перестав бути лише джерелом прибутку, натомість ринок очікує, що компанії беруть на себе відповідальність за вплив на людей, економіку та майбутнє країни.
Глобальний договір ООН в Україні провів дослідження потреб та викликів МСП у сфері ESG-стандартів, яке презентували на форумі «ESG Matters: як бізнесу зростати».
ESG та сталий розвиток — це обов’язкові умови гри на міжнародному ринку. Великі компанії активно рухаються у цьому напрямі, але малому та середньому бізнесу часто бракує знань, ресурсів і чітких орієнтирів.

Що показали результати

Український малий та середній бізнес уже відчуває тиск ринку та очікування партнерів щодо відповідності ESG-принципам, але поки недостатньо розуміє саму концепцію.
Понад 60% українських МСП уже стикалися з вимогами щодо ESG-політик від партнерів. Водночас лише половина підприємств чітко розуміє саму концепцію ESG. Бізнесу досі бракує знань, фінансових ресурсів та практичних інструментів для впровадження відповідальних підходів.
Інфографіка: globalcompact.org.ua
Так, частина компаній і досі сприймає ESG як європейську сертифікацію або стандарт бухгалтерського обліку, що є неправильним трактуванням концепції.
Щодо конкретних кроків, зокрема наявності чітких політик, сьогодні сталий розвиток для українських МСП — це переважно теорія, а не повсякденна практика:
  • у сфері захисту довкілля (E) лише 9% компаній вже мають офіційні політики;
  • у сфері соціальних аспектів (S) — 12%;
  • у сфері корпоративного управління (G) — 13%.

Що заважає компаніям впроваджувати ESG-практики

Найбільшими перешкодами українські МСП називають брак знань, обмежені фінанси та відсутність готових інструментів і шаблонів.
ESG залишається новою темою для багатьох компаній, що потребує освітніх програм, практичних рішень і експертної підтримки.
Інфографіка: globalcompact.org.ua
Попри наявні бар’єри, українські МСП демонструють зацікавленість у впровадженні ESG-підходів.
Найсильнішими мотиваторами підприємці називають можливість залучення фінансування (через доступ до кредитів, грантів та інвестицій), а також вихід на міжнародні ринки. Це підтверджує: ESG дедалі більше сприймається не як абстрактна концепція, а як практичний інструмент інтеграції у глобальні ланцюги постачання та підвищення конкурентоспроможності.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
