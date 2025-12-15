Які практики ESG вже впроваджують бізнеси — результати дослідження
Бізнес вже перестав бути лише джерелом прибутку, натомість ринок очікує, що компанії беруть на себе відповідальність за вплив на людей, економіку та майбутнє країни.
Глобальний договір ООН в Україні провів дослідження потреб та викликів МСП у сфері ESG-стандартів, яке презентували на форумі «ESG Matters: як бізнесу зростати».
ESG та сталий розвиток — це обов’язкові умови гри на міжнародному ринку. Великі компанії активно рухаються у цьому напрямі, але малому та середньому бізнесу часто бракує знань, ресурсів і чітких орієнтирів.
Що показали результати
Український малий та середній бізнес уже відчуває тиск ринку та очікування партнерів щодо відповідності ESG-принципам, але поки недостатньо розуміє саму концепцію.
Понад 60% українських МСП уже стикалися з вимогами щодо ESG-політик від партнерів. Водночас лише половина підприємств чітко розуміє саму концепцію ESG. Бізнесу досі бракує знань, фінансових ресурсів та практичних інструментів для впровадження відповідальних підходів.
Так, частина компаній і досі сприймає ESG як європейську сертифікацію або стандарт бухгалтерського обліку, що є неправильним трактуванням концепції.
Щодо конкретних кроків, зокрема наявності чітких політик, сьогодні сталий розвиток для українських МСП — це переважно теорія, а не повсякденна практика:
- у сфері захисту довкілля (E) лише 9% компаній вже мають офіційні політики;
- у сфері соціальних аспектів (S) — 12%;
- у сфері корпоративного управління (G) — 13%.
Що заважає компаніям впроваджувати ESG-практики
Найбільшими перешкодами українські МСП називають брак знань, обмежені фінанси та відсутність готових інструментів і шаблонів.
ESG залишається новою темою для багатьох компаній, що потребує освітніх програм, практичних рішень і експертної підтримки.
Попри наявні бар’єри, українські МСП демонструють зацікавленість у впровадженні ESG-підходів.
Найсильнішими мотиваторами підприємці називають можливість залучення фінансування (через доступ до кредитів, грантів та інвестицій), а також вихід на міжнародні ринки. Це підтверджує: ESG дедалі більше сприймається не як абстрактна концепція, а як практичний інструмент інтеграції у глобальні ланцюги постачання та підвищення конкурентоспроможності.
