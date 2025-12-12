Американський банк запропонував «Лукойлу» обміняти акції на глобальні активи — Reuters Сьогодні 21:34 — Фондовий ринок

російський «Лукойл» схиляється до пропозиції американського інвестбанку Xtellus Partners щодо обміну цінних паперів, що належать американським інвесторам на глобальні активи російської нафтової компанії.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з ходом перемовин.

Як зазначається, рішення передбачає обмін цінних паперів Лукойлу, що перебувають у руках американських інвесторів, на глобальні активи російської компанії. Зокрема йдеться про нафтопереробні заводи, газові проєкти та мережу заправних станцій, загальна вартість активів оцінюється у 22 млрд доларів.

Читайте також США послабили санкції проти «Лукойлу»

Як наслідок Лукойл фактично поверне собі власні цінні папери, не отримуючи «живих грошей», що потенційно робить угоду прийнятнішою в очах американського регулятора.

Наразі переговори тривають, і, за даними Reuters, Xtellus залишається найближчим до перемоги в боротьбі за один з найбільших підсанкційних активів російської економіки. Повідомляється, що конкурентами Xtellus зокрема є Carlyle та Chevron.

Процес ускладнюється необхідністю погодження з Казначейством США та можливим схваленням російської влади, а також ризиком судових позовів у разі зриву угоди.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти компаній «Лукойл» та «Роснафта». Обмеження щодо найбільших нафтовидобувників були введені «у зв’язку з відсутністю в росії серйозної прихильності мирному процесу, спрямованому на припинення війни в Україні».

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.