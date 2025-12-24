Уряд продовжить фінансувати програми підтримки бізнесу: на 2026 рік передбачено понад 50 млрд грн Сьогодні 08:33 — Кредит&Депозит

У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 51,8 млрд грн на програми підтримки бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти спрямують на кредитування, іпотечні програми, розвиток інновацій та заходи з підвищення енергоефективності.

Фінансування охоплює інструменти, які використовуються для підтримки роботи підприємств, відновлення діяльності, створення робочих місць, масштабування виробництва та залучення інвестицій в умовах війни.

Інфографіка: Мінфін

Доступні кредити 5−7-9%

Одним з основних інструментів залишається програма «Доступні кредити 5−7-9%», яка реалізується через Фонд розвитку підприємництва. На її фінансування у 2026 році передбачено 18 млрд грн.

Програма спрямована на підтримку оборотного капіталу бізнесу, розвиток мікро, малого та середнього підприємництва, а також на стимулювання інвестицій у виробничі потужності.

єОселя

На програму «єОселя» у 2026 році передбачено 17,1 млрд грн. Фінансування здійснюватиметься через Укрфінжитло.

Програма доступної іпотеки орієнтована на громадян і водночас підтримує будівельну галузь та суміжні сектори економіки, що впливає на економічну активність у регіонах.

Підтримка інновацій та оборонних технологій

Фонд розвитку інновацій отримає 7,4 млрд грн. Кошти спрямують на розвиток оборонних технологій у межах ініціативи Brave1, створення нових зразків техніки та обладнання для потреб оборони, робототехніку, безпілотні технології, а також на дослідження спеціалізованих інноваційних рішень.

Пряма підтримка бізнесу

На програми прямої підтримки бізнесу — від експортних інструментів до стимулювання переробки — у бюджеті закладено 4,9 млрд грн. Це включає грантові програми, підтримку індустріальних парків та інвестиційні стимули для підприємств.

Декарбонізація

Окрему увагу держава приділяє стратегічним напрямам, важливим для трансформації економіки. Фонд декарбонізації отримає 1,9 млрд грн, що дозволить підприємствам впроваджувати низьковуглецеві технології, модернізувати виробництво та адаптуватися до європейських вимог щодо викидів.

Продовжиться також кредитування проєктів енергоефективності для бізнесу.

Внесок до інвестиційного фонду відбудови

Ще 1,9 млрд грн становитиме внесок України до американо-українського інвестиційного фонду відбудови — механізму, який спрямовуватиме приватні та інституційні інвестиції у ключові галузі української економіки та забезпечуватиме довгострокову відбудову і модернізацію країни.

Фонд енергоефективності

Фонд енергоефективності отримає 0,6 млрд грн, що забезпечить співфінансування проєктів підвищення енергоефективності житла та підтримку відновлення зруйнованих домогосподарств.

