Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше реєстрацій, ніж минулого року (регіони, галузі) Сьогодні 11:04 — Казна та Політика

Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше реєстрацій, ніж минулого року (регіони, галузі)

Четвертий квартал 2025 року приніс помітне пожвавлення малого підприємництва в Україні. За квартал зафіксовано чистий приріст нових фізичних осіб підприємців (ФОП): реєстрацій більше, ніж припинень.

За даними аналітичної системи YouControl.Market, попри виклики повномасштабної війни, ринок демонструє — з’являються нові бізнеси, спадає хвиля припинень, а у розрізі галузей, регіонів та гендеру простежуються цікаві тенденції.

Читайте також Уряд відтермінував введення обов’язкових платіжних терміналів для ФОПів

Головні інсайти:

У четвертому кварталі 2025 року зареєстровано близько 58,2 тис. нових ФОП, що на 40% більше, ніж у аналогічному періоді 2024-го. Це один з найвищих квартальних показників за останні роки.

ніж у аналогічному періоді 2024-го. Це один з найвищих квартальних показників за останні роки. Припинень діяльності ФОП за цей же період зафіксовано 50,5 тис., що на 18% менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року — на 7,7 тис. ФОП більше зареєстровано, ніж припинено.

ніж у четвертому кварталі 2024 року — на 7,7 тис. ФОП більше зареєстровано, ніж припинено. Галузева структура підприємництва залишається незмінною: перше місце за кількістю нових реєстрацій ФОП утримує роздрібна торгівля (16,5 тис. реєстрацій за квартал), далі йдуть ІТ (7,7 тис.) та інші послуги (6,9 тис.). У сферах транспорту і логістики та освітніх послуг кількість нових реєстрацій ФОП зросла більш ніж на 60−70% рік до року.

перше місце за кількістю нових реєстрацій ФОП утримує роздрібна торгівля (16,5 тис. реєстрацій за квартал), далі йдуть ІТ (7,7 тис.) та інші послуги (6,9 тис.). У сферах транспорту і логістики та освітніх послуг кількість нових реєстрацій ФОП зросла більш ніж на 60−70% рік до року. Місто Київ залишається лідером за кількістю зареєстрованих ФОП (майже 8 тис. реєстрацій у IV кв. 2025), далі — Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська і Одеська області. Сукупно ці шість регіонів забезпечили понад половину всіх нових реєстрацій ФОП.

Жінки як і раніше домінують серед нових підприємців, проте їх перевага дещо скоротилася. У четвертому кварталі 2025 року близько 61% нових ФОП зареєстрували жінки (майже 36 тис.), тоді як роком раніше частка жінок складала 63%. Серед припинень діяльності жінки становлять трохи понад половину тих, хто припинив ФОП.

Динаміка реєстрацій та припинень

У жовтні-грудні 2025 року українці зареєстрували приблизно 58,2 тис. ФОП. Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року було зареєстровано лише близько 41,6 тис. нових ФОП — тобто нинішній показник на 40% вищий рік до року.

Паралельно зростанню кількості нових реєстрацій ФОП суттєво спало навантаження у статистиці припинень. Припинення діяльності ФОП у IV кварталі 2025 року склали приблизно 50,5 тис., що на 18% менше, ніж за аналогічний період 2024-го (тоді було 61,7 тис. припинень). Тобто, якщо рік тому припинень було більше, ніж реєстрацій, то зараз ситуація протилежна.

Варто зазначити, що в цілому за 2025 рік все ще спостерігалось незначне скорочення кількості ФОП (приблизно 244 тис. реєстрацій проти 258 тис. припинень, чистий мінус — 14 тис. за рік).

Галузі

У секторальному розрізі нових реєстрацій продовжує лідирувати роздрібна торгівля. За даними аналітичної системи YC. Мarket, у IV кварталі 2025 року в роздрібному секторі зареєстровано близько 16,5 тис. ФОП, що становить майже 28% від усіх нових підприємців кварталу — це на 42% більше, ніж у 4 кварталі 2024 року.

Другу позицію за обсягом поповнення підприємців посів сектор ІТ (інформаційні технології) — у жовтні-грудні зареєструвалися приблизно 7,7 тис. ФОП у цій сфері.

Третю сходинку утримують Інші послуги — близько 6,9 тис. нових реєстрацій ФОП за квартал (+38% до минулого року). Далі за кількістю реєстрацій ідуть галузі транспорту і логістики (4,5 тис. ФОП) та оптової торгівлі (3,3 тис.).

Регіони

Київ впевнено посідає перше місце за кількістю зареєстрованих ФОП: за четвертий квартал у столиці зареєстровано приблизно майже 8 тис. нових ФОП. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (тоді було 6,6 тис.).

Дніпропетровська область — на другому місці із показником 5,8 тис. реєстрацій (+46% рік до року).

Третю позицію утримує Львівщина (близько 4,8 тис. ФОП, +43%), яка в умовах війни стала одним із головних прихистків для бізнесу і продовжує нарощувати підприємницький потенціал.

Попри ці зміни, жіноче мале підприємництво впевнено домінує: майже 6 із 10 нових ФОП реєструють саме жінки.

Про це Нагадаємо, уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи.Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

До завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування.

«Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск» — написала вона.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.