За 9 місяців 2025 року митники виявили порушень на понад 10 млрд грн

Казна та Політика
20
За січень-вересень 2025 року митні органи України виявили 7 289 порушень митних правил на загальну суму 10,3 млрд грн.
Про це повідомила Державна митна служба.

Вилучені товари та транспорт

У межах 2 629 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 822,6 млн грн. Серед них:
  • промислових товарів на 589 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 146 млн грн;
  • продовольчих товарів на 58 млн грн;
  • валюти на 29 млн грн.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua

Штрафи та надходження до бюджету

У 1 438 справах про порушення митних правил, у тому числі розпочатих у попередні періоди, митниці застосували адміністративні стягнення у вигляді штрафів на 50 млн грн.
До державного бюджету фактично стягнуто 45 млн грн з урахуванням рішень, ухвалених у попередні періоди.
На розгляд до судів митниці передали 3 997 справ про порушення митних правил на суму понад 9,8 млрд грн. За результатами розгляду цих справ, а також проваджень, відкритих у попередніх періодах, судами накладено стягнення (конфіскацію товарів та штрафи) на суму 3,5 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
