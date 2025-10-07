За 9 місяців 2025 року митники виявили порушень на понад 10 млрд грн
За січень-вересень 2025 року митні органи України виявили 7 289 порушень митних правил на загальну суму 10,3 млрд грн.
Про це повідомила Державна митна служба.
Вилучені товари та транспорт
У межах 2 629 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 822,6 млн грн. Серед них:
- промислових товарів на 589 млн грн;
- транспортних засобів на понад 146 млн грн;
- продовольчих товарів на 58 млн грн;
- валюти на 29 млн грн.
Штрафи та надходження до бюджету
У 1 438 справах про порушення митних правил, у тому числі розпочатих у попередні періоди, митниці застосували адміністративні стягнення у вигляді штрафів на 50 млн грн.
До державного бюджету фактично стягнуто 45 млн грн з урахуванням рішень, ухвалених у попередні періоди.
На розгляд до судів митниці передали 3 997 справ про порушення митних правил на суму понад 9,8 млрд грн. За результатами розгляду цих справ, а також проваджень, відкритих у попередніх періодах, судами накладено стягнення (конфіскацію товарів та штрафи) на суму 3,5 млрд грн.
