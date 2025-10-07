Зарплати й дрони: Свириденко розказала, як Міноборони розподілить 300 млрд грн Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Зарплати й дрони: Свириденко розказала, як Міноборони розподілить 300 млрд грн

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до державного бюджету на 2025 рік, які передбачають додаткове фінансування оборони на суму 324,7 млрд грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

З цієї суми понад 310 млрд грн буде спрямовано до загального фонду, з яких 301 млрд грн отримає Міністерство оборони.

Куди Міноборони витратить кошти

202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців, соціальну підтримку родин захисників та захисниць України;

100 млрд грн — на закупівлю озброєння, насамперед безпілотних літальних апаратів (БПЛА) різних типів;

8 млрд грн — на інші військові витрати, такі як військові перевезення, пальне та експлуатаційні витрати.

Як додав міністр оборони Денис Шмигаль, зі спеціального фонду для оборонного відомства буде спрямовано ще 8,6 млрд на реформування й розвиток оборонно-промислового комплексу, закупівлю озброєння, військової техніки та обладнання. Додаткові 1,4 млрд грн спрямують на матеріально-технічне забезпечення військових частин.

Хто профінансує витрати

Основним джерелом фінансування є 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Ще майже 30 млрд грн забезпечено за рахунок додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах та скорочення непріоритетних видатків.

Закупівлю дронів частково профінансують за рахунок заморожених російських активів.

Нагадаємо, 6 жовтня народний депутат Ярослав Железняк повідомив , що Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити фінансування сектору оборони. Верховна Рада має розглянути законопроєкт до листопада.

Раніше Железняк зазначав , що в державному бюджеті на наступний рік на різноманітні виплати передбачено більше коштів, аніж на зарплати військовим. За його словами, на грошове забезпечення та інші виплати військовослужбовцям закладено 1,143 трлн грн. Це на 17,15 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Водночас, нагадав депутат, у поточному році вже є дефіцит у 300 млрд грн.

