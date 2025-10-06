«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію до деяких міст Сьогодні 13:24 — Казна та Політика

«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію до деяких міст

«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію (залізнична колія європейського зразка) до низки міст на заході країни. Зокрема, до Львова та Чернівців.

Про це розповів голова правління компанії Олександр Перцовський , пише obozrevatel.

Читайте також «Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд між Кременчуком та Києвом

Для чого це

У цих містах стане можлива пересадка на міжнародні маршрути поїздів.

«З Києва до Відня будеш їхати дуже довго поїздом. Але от зі Львова нічним поїздом або „Інтерсіті“ до Відня, Праги, Кракова, Варшави — це точно може вигравати», — розповів Перцовський.

Про плани прокладання євроколії до Львова розповіли і в Міністерстві розвитку громад та територій. Там стверджують: це зробить місто «потужним транспортним хабом на стику України та ЄС».

«Євроколія від польського кордону до Львова. Уже зараз є попередні домовленості з міжнародними партнерами для старту будівництва», — розповіли в міністерстві.

Плани

У планах також нові ділянки на Закарпатті та Волині, які забезпечать маршрути з:

Чехією.

Угорщиною.

Польщею.

«Це створює основу для повноцінного вантажного коридору від українських промислових центрів до європейських портів і ринків. Загалом для реалізації визначено 10 напрямків», — розповіли в міністерстві.

Читайте також Укрзалізниця вперше проведе аукціон з продажу реклами в поїздах на Прозорро. Продажі

Наразі в «Укрзалізниці» немає планів щодо покриття євроколією всієї території України через те що для перевезень вантажів краще підходить саме широка колія, яка використовується нині в Україні.

«У нас є дуже важкі поїзди — по 6 000 тонн. У Європі такого немає. … Ми ніколи не „перешиємо“ всю Україну під європейську колію. Та й це буде неправильно», — резюмував голова правління «Укрзалізниці».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.