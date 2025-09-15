«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд між Кременчуком та Києвом
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 795/796 Кременчук — Київ. Поїзд курсуватиме з Кременчука та Києва у такі дати: 23, 25, 26, 29, 30 вересня та 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня 2025 року.
Розклад руху
Відправлення з Кременчука — о 06:00, прибуття до Києва — об 11:28.Відправлення з Києва — о 12:33, прибуття до Кременчука — о 18:04.
Зупинки поїзда передбачені на станціях: Знам'янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також у межах м. Київ — станція Видубичі-Трипільські.
У складі поїзда курсуватимуть купейні та плацкартні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць.
Укразалізниця просить пасажирів звертати увагу на відповідні повідомлення та позначки при оформленні проїзних документів.
Де квитки
Квитки можна придбати на офіційному сайті booking.uz.gov.ua та в застосунку «Укрзалізниця», а також у залізничних касах вокзалів.
Компанія з початку року капітально модернізувала 8 поїздів на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ). Поїзди побудовані ще в 1982—1994 роках, тож на цей час були вже «втомленими».
