0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд між Кременчуком та Києвом

Фондовий ринок
10
«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд між Кременчуком та Києвом
«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд між Кременчуком та Києвом
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 795/796 Кременчук — Київ. Поїзд курсуватиме з Кременчука та Києва у такі дати: 23, 25, 26, 29, 30 вересня та 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня 2025 року.
Розклад руху
Відправлення з Кременчука — о 06:00, прибуття до Києва — об 11:28.Відправлення з Києва — о 12:33, прибуття до Кременчука — о 18:04.
Читайте також
Зупинки поїзда передбачені на станціях: Знам'янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також у межах м. Київ — станція Видубичі-Трипільські.
У складі поїзда курсуватимуть купейні та плацкартні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць.
Укразалізниця просить пасажирів звертати увагу на відповідні повідомлення та позначки при оформленні проїзних документів.
Читайте також
Де квитки
Квитки можна придбати на офіційному сайті booking.uz.gov.ua та в застосунку «Укрзалізниця», а також у залізничних касах вокзалів.
Місце для вашої реклами
Компанія з початку року капітально модернізувала 8 поїздів на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ). Поїзди побудовані ще в 1982—1994 роках, тож на цей час були вже «втомленими».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems