Укрзалізниця показала модернізовані електропоїзди: що там є (фото) — Finance.ua

Укрзалізниця показала модернізовані електропоїзди: що там є (фото)
Укрзалізниця модернізує свої електропоїзди. Про це повідомила компанія.
Електропоїзд ЕР9Т № 733 курсуватиме Одещиною, а ЕР9Є № 590 тішитиме пасажирів київської сільської електрички та Київщини.
Загалом ми капітально модернізували 8 поїздів на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ) з початку року. Поїзди побудовані ще в 1982—1994 роках, тож на цей час були вже «втомленими».
За три місяці кропіткої роботи працівники КЕВРЗу відремонтували та модернізували їх.
Що є у вагонах
Вагони облаштовані для комфортних поїздок:
- інклюзивні місця,
- шрифт Брайля,
- пандуси,
- місця для велосипедів,
- сповивальний столик,
- зручні сидіння,
- розʼєми для зарядки гаджетів,
- контрастне маркування та сучасний дизайн.
«Ці поїзди — результат праці інженерів, ремонтників, залізничників, які при всіх складнощах сьогодення беруться до справи й роблять неможливе моливим», — зазначили в компанії.
Нагадаємо, під осінь призначено 5 додаткових поїздів, які курсують у різних куточках України.
