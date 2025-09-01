Укрзалізниця показала модернізовані електропоїзди: що там є (фото) — Finance.ua

Укрзалізниця показала модернізовані електропоїзди: що там є (фото) Сьогодні 14:24 — Фондовий ринок

Укрзалізниця показала модернізовані електропоїзди: що там є (фото)

Укрзалізниця модернізує свої електропоїзди. Про це повідомила компанія.

Електропоїзд ЕР9Т № 733 курсуватиме Одещиною, а ЕР9Є № 590 тішитиме пасажирів київської сільської електрички та Київщини.

Загалом ми капітально модернізували 8 поїздів на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ) з початку року. Поїзди побудовані ще в 1982—1994 роках, тож на цей час були вже «втомленими».

За три місяці кропіткої роботи працівники КЕВРЗу відремонтували та модернізували їх.

Що є у вагонах

Вагони облаштовані для комфортних поїздок:

інклюзивні місця,

шрифт Брайля,

пандуси,

місця для велосипедів,

сповивальний столик,

зручні сидіння,

розʼєми для зарядки гаджетів,

контрастне маркування та сучасний дизайн.

«Ці поїзди — результат праці інженерів, ремонтників, залізничників, які при всіх складнощах сьогодення беруться до справи й роблять неможливе моливим», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, під осінь призначено 5 додаткових поїздів , які курсують у різних куточках України.

