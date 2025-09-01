Укрзалізниця показала модернізовані електропоїзди: що там є (фото) — Finance.ua
Укрзалізниця показала модернізовані електропоїзди: що там є (фото)

Укрзалізниця показала модернізовані електропоїзди: що там є (фото)
Укрзалізниця модернізує свої електропоїзди. Про це повідомила компанія.
Електропоїзд ЕР9Т № 733 курсуватиме Одещиною, а ЕР9Є № 590 тішитиме пасажирів київської сільської електрички та Київщини.
Загалом ми капітально модернізували 8 поїздів на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ) з початку року. Поїзди побудовані ще в 1982—1994 роках, тож на цей час були вже «втомленими».
За три місяці кропіткої роботи працівники КЕВРЗу відремонтували та модернізували їх.
Що є у вагонах

Вагони облаштовані для комфортних поїздок:
  • інклюзивні місця,
  • шрифт Брайля,
  • пандуси,
  • місця для велосипедів,
  • сповивальний столик,
  • зручні сидіння,
  • розʼєми для зарядки гаджетів,
  • контрастне маркування та сучасний дизайн.
«Ці поїзди — результат праці інженерів, ремонтників, залізничників, які при всіх складнощах сьогодення беруться до справи й роблять неможливе моливим», — зазначили в компанії.
Нагадаємо, під осінь призначено 5 додаткових поїздів, які курсують у різних куточках України.
Втомилися читати та вишукувати потрібну інформацію з різних джерел? Finance.ua подбав про це і створив аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин. Це зручно!
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Payment systems