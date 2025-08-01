Укрзалізниця ввела верифікацію через Дія. Підпис при купівлі квитків на 3 потяги — Finance.ua

Укрзалізниця ввела верифікацію через Дія. Підпис при купівлі квитків на 3 потяги Сьогодні 10:06 — Фондовий ринок

Укрзалізниця ввела верифікацію через Дія. Підпис при купівлі квитків на 3 потяги

режимі з 1 серпня. Як повідомила Укрзалізниця , змінено кількість рейсів, для яких ввели верифікацію через Дія. Підпис у тестовому

Для чого це

Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.

Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на таких внутрішніх рейсах:

1. № 29/30 Київ — Ужгород,

2. № 12 Львів — Одеса,

3. № 27/28 Київ — Чоп.

Щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати обліковий запис в застосунку Укрзалізниці.

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Щоб забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, залишаємо продаж квитків на ці поїзди також доступними в низці конкретних кас:

у Чопі (каса № 2);

в Ужгороді (каса № 2);

у Львові (каса № 1);

в Одесі (каси № 14 та № 2);

в Києві (каса № 21 та 22).

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Раніше «Укрзалізниця» оголосила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів у поїзди. Це рішення прийнято після низки звернень щодо неналежної перевірки поїзними бригадами відповідності імен у квитках та паспортах пасажирів.

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