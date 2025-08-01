Укрзалізниця ввела верифікацію через Дія. Підпис при купівлі квитків на 3 потяги — Finance.ua

Укрзалізниця ввела верифікацію через Дія. Підпис при купівлі квитків на 3 потяги
Як повідомила Укрзалізниця, змінено кількість рейсів, для яких ввели верифікацію через Дія. Підпис у тестовому режимі з 1 серпня.
Для чого це
Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.
Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на таких внутрішніх рейсах:
- 1. № 29/30 Київ — Ужгород,
- 2. № 12 Львів — Одеса,
- 3. № 27/28 Київ — Чоп.
Щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати обліковий запис в застосунку Укрзалізниці.
Щоб забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, залишаємо продаж квитків на ці поїзди також доступними в низці конкретних кас:
- у Чопі (каса № 2);
- в Ужгороді (каса № 2);
- у Львові (каса № 1);
- в Одесі (каси № 14 та № 2);
- в Києві (каса № 21 та 22).
Раніше «Укрзалізниця» оголосила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів у поїзди. Це рішення прийнято після низки звернень щодо неналежної перевірки поїзними бригадами відповідності імен у квитках та паспортах пасажирів.
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