Як перевозити тварин в потязі: Укрзалізниця оновила правила — Finance.ua
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Як перевозити тварин в потязі: Укрзалізниця оновила правила

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Як перевозити тварин в потязі: Укрзалізниця оновила правила
Як перевозити тварин в потязі: Укрзалізниця оновила правила
Як повідомляє Укрзалізниця, запроваджено нові правила перевезення тварин, щоб зробити подорожі з улюбленцями зручнішими та безпечнішими.
Тепер великі собаки (вище 45 см у холці) можуть подорожувати всіма типами вагонів:
  • у швидкісних поїздах Інтерсіті+ — якщо викупити всі місця в одному ряду;
  • у спальних вагонах «Люкс» та міжнародних вагонах RIC — якщо викуплені всі місця в купе. Це правило діяло й раніше;
  • службові собаки військових можуть їхати безкоштовно у будь-якому вагоні, незалежно від розміру, але обов’язково з намордником і на повідку.
Для маленьких тварин (коти та собаки дрібних порід до 45 см у холці)
  • у купе тварина може бути без переноски, якщо викуплені всі місця — щоб вона могла відпочивати та рухатися;
  • переноска може бути не лише «жорсткою» — підійде сумка, рюкзак чи інша ємність із водонепроникним дном.

Що треба мати

У будь-якому випадку власник має мати при собі ветеринарні документи, квиток на тварину, повідок і намордник (для великих собак) та дбати про комфорт як тварини, так і інших пасажирів.

Якщо алергія

Укрзалізниця також наголосила: якщо пасажирам стане некомфортно або виникне алергія через сусідство з твариною, вони можуть звернутися до провідника чи стюарда, і поїзна бригада допоможе знайти інше місце.
Зміни вже затверджено юридично та внесено до внутрішніх правил компанії.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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