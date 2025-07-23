Як перевозити тварин в потязі: Укрзалізниця оновила правила — Finance.ua

Як перевозити тварин в потязі: Укрзалізниця оновила правила
Як повідомляє Укрзалізниця, запроваджено нові правила перевезення тварин, щоб зробити подорожі з улюбленцями зручнішими та безпечнішими.
Тепер великі собаки (вище 45 см у холці) можуть подорожувати всіма типами вагонів:
- у швидкісних поїздах Інтерсіті+ — якщо викупити всі місця в одному ряду;
- у спальних вагонах «Люкс» та міжнародних вагонах RIC — якщо викуплені всі місця в купе. Це правило діяло й раніше;
- службові собаки військових можуть їхати безкоштовно у будь-якому вагоні, незалежно від розміру, але обов’язково з намордником і на повідку.
Для маленьких тварин (коти та собаки дрібних порід до 45 см у холці)
- у купе тварина може бути без переноски, якщо викуплені всі місця — щоб вона могла відпочивати та рухатися;
- переноска може бути не лише «жорсткою» — підійде сумка, рюкзак чи інша ємність із водонепроникним дном.
Що треба мати
У будь-якому випадку власник має мати при собі ветеринарні документи, квиток на тварину, повідок і намордник (для великих собак) та дбати про комфорт як тварини, так і інших пасажирів.
Якщо алергія
Укрзалізниця також наголосила: якщо пасажирам стане некомфортно або виникне алергія через сусідство з твариною, вони можуть звернутися до провідника чи стюарда, і поїзна бригада допоможе знайти інше місце.
Зміни вже затверджено юридично та внесено до внутрішніх правил компанії.
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