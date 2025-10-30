0 800 307 555
«Східний експрес» повертається: коли його чекати (фото)

«Східний експрес» був не лише (вигаданим) місцем розслідування найвідомішої справи Пуаро, але й найстильнішим способом пересування Європою у ХІХ та ХХ століттях.
Він перевозив представників вищих класів континенту — аристократів, молодих нафтових магнатів та детективів з вусами — між Стамбулом та Парижем з 1883 року до своєї останньої подорожі у 2009 році.
Про це пише timeout.
Але несподіваним поворотом подій, гідним самої Агати Крісті, стало оголошення про повернення потягів: «Східний експрес» повернеться через два роки.
<i>Фото: Алікс Лей / Східний експрес</i>
Фото: Алікс Лей / Східний експрес

Що зроблять

Оригінальні вагони 1920-х років були модернізовані без втрати шарму ар-деко компанією Accor, яка володіє брендингом «Східного експресу».
Годинники в кожній спальні (так, є повноцінні двомісні спальні, в яких можна зупинитися) від Cartier, і кожен сантиметр кожного купе ретельно виготовлений «майстрами-ремісниками».
<i>Фото: Алікс Лей / Східний експрес</i>
Фото: Алікс Лей / Східний експрес
Історія відтворення столітніх дизайнів майже така ж вражаюча, як і сама художня майстерність. Команда істориків відстежила 17 давно покинутих вагонів на кордоні між Польщею та білоруссю, а потім крок за кроком відновила кожен з них до його колишньої слави.
<i>Фото: Алікс Лей / Східний експрес</i>
Фото: Алікс Лей / Східний експрес

Про ціну

Ціни поки що не оголошені, але очікується, що квиток коштуватиме щонайменше чотири-п'ять місяців оренди у середньостатистичному великому місті.
<i>Фото: Алікс Лей / Східний експрес</i>
Фото: Алікс Лей / Східний експрес
Ці шикарні вагони можна буде розглянути в Музеї декоративного мистецтва в Парижі, де вони будуть виставлені до 2027 року, коли вийдуть на колії.
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Підпишіться на нас
Payment systems