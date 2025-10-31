0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI може провести IPO з оцінкою до $1 трлн — джерела

Фондовий ринок
16
OpenAI може провести IPO з оцінкою до $1 трлн — джерела
OpenAI може провести IPO з оцінкою до $1 трлн — джерела, www.pcmag.com
OpenAI розглядає можливість первинного розміщення акцій із потенційною оцінкою компанії до 1 трлн доларів, повідомляють джерела, знайомі з переговорами. Це може стати одним із найбільших IPO на ринку технологій.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія може подати документи до регуляторів уже наприкінці 2026 року, хоча частина менеджменту допускає лістинг у 2027 році. Остаточні терміни залежатимуть від розвитку бізнесу та ситуації на ринках.

Навіщо OpenAI виходити на біржу

Підготовка до IPO відбувається після масштабної зміни корпоративної структури, яка зменшила залежність компанії від Microsoft.
Вихід на публічний ринок має:
  • спростити залучення капіталу для подальшого зростання,
  • дати можливість оплачувати частину угод акціями,
  • підтримати плани CEO Сема Альтмана інвестувати трильйони доларів у інфраструктуру штучного інтелекту.
Читайте також
За оцінками джерел, річний дохід OpenAI до кінця року може досягти 20 млрд доларів, при цьому витрати компанії також активно зростають.
Під час онлайн-виступу Сем Альтман підтвердив, що IPO — найбільш імовірний шлях розвитку.
«З огляду на наші майбутні потреби в капіталі, це виглядає логічним кроком», — заявив він.

Нова структура власності

OpenAI стартувала як некомерційна організація. Тепер контроль зберігається за OpenAI Foundation, яка володіє 26% акцій групи та може отримати більше залежно від результатів компанії. Це робить фонд фінансово зацікавленим у комерційному успіху OpenAI.
Серед найбільших інвесторів — Microsoft, яка інвестувала приблизно 13 млрд доларів і володіє близько 27% компанії, а також фонди SoftBank, Thrive Capital і MGX (Абу-Дабі).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems