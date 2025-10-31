OpenAI може провести IPO з оцінкою до $1 трлн — джерела Сьогодні 02:10 — Фондовий ринок

OpenAI розглядає можливість первинного розміщення акцій із потенційною оцінкою компанії до 1 трлн доларів, повідомляють джерела, знайомі з переговорами. Це може стати одним із найбільших IPO на ринку технологій.

Про це повідомляє Reuters

Компанія може подати документи до регуляторів уже наприкінці 2026 року, хоча частина менеджменту допускає лістинг у 2027 році. Остаточні терміни залежатимуть від розвитку бізнесу та ситуації на ринках.

Навіщо OpenAI виходити на біржу

Підготовка до IPO відбувається після масштабної зміни корпоративної структури, яка зменшила залежність компанії від Microsoft.

Вихід на публічний ринок має:

спростити залучення капіталу для подальшого зростання,

дати можливість оплачувати частину угод акціями,

підтримати плани CEO Сема Альтмана інвестувати трильйони доларів у інфраструктуру штучного інтелекту.

За оцінками джерел, річний дохід OpenAI до кінця року може досягти 20 млрд доларів, при цьому витрати компанії також активно зростають.

Під час онлайн-виступу Сем Альтман підтвердив, що IPO — найбільш імовірний шлях розвитку.

«З огляду на наші майбутні потреби в капіталі, це виглядає логічним кроком», — заявив він.

Нова структура власності

OpenAI стартувала як некомерційна організація. Тепер контроль зберігається за OpenAI Foundation, яка володіє 26% акцій групи та може отримати більше залежно від результатів компанії. Це робить фонд фінансово зацікавленим у комерційному успіху OpenAI.

Серед найбільших інвесторів — Microsoft, яка інвестувала приблизно 13 млрд доларів і володіє близько 27% компанії, а також фонди SoftBank, Thrive Capital і MGX (Абу-Дабі).

