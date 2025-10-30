Apple та Microsoft сягнули вартості $4 трлн Сьогодні 04:02 — Фондовий ринок

Акції Apple та Microsoft зросли у вівторок, 28 жовтня, а їхня ринкова капіталізація вперше сягнула понад $4 трлн.

Про це пише CNBC.

Попереду досі залишається Nvidia, ринкова капіталізація якої складає понад $4,6 трлн. Акції Microsoft зросли на 2% на тлі новин про досягнення угоди з OpenAI щодо придбання 27% акцій компанії.

Вартість Apple, що вперше сягнула $4 трлн, збіглась зі стрімким зростанням акцій компанії на тлі непоганих продажів iPhone 17, які продаються краще за смартфони попереднього покоління. За останні 3 місяці вартість акцій Apple зросла на 25%. У четвер, 30 жовтня, компанія має представити звіт щодо прибутків за четвертий фінансовий квартал.

«Акції Apple готуються до публікації попереднього звіту про прибутки з великим позитивом, на відміну від минулого року. Оголошення про збільшення темпів внутрішніх інвестицій у поєднанні зі швидким перенесенням виробництва продукції для ринку США за межі Китаю (Індія, В’єтнам) покращило позиції Apple у тарифній сфері», — зазначає аналітик JPMorgan Самік Чаттерджі.

Аналітик рекомендував купляти акції Apple, підвищивши цільову ціну до $290 за штуку. Компанії вдалось уникнути найгірших наслідків через мита президента Дональда Трампа. Apple перенесла більшу частину свого ланцюжка постачань зі США до Індії та В’єтнаму, зберігаючи при цьому дружні стосунки з адміністрацією з питань виробництва у США.

