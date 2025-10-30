NVIDIA інвестує в Nokia 1 млрд доларів для розвитку штучного інтелекту Сьогодні 00:48 — Фондовий ринок

NVIDIA інвестує в Nokia 1 млрд доларів для розвитку штучного інтелекту

Американська корпорація NVIDIA придбає акції фінської компанії Nokia на суму 1 мільярд доларів.

Про це повідомляється на сайті Nokia.

Деталі угоди

За угодою, Nokia випустить для Nvidia близько 166 мільйонів акцій по 6,01 долара за штуку. У результаті американський виробник графічних процесорів володітиме 2,9% акцій у фінській компанії.

Nokia планує використати кошти для прискорення своїх планів щодо розробки мереж штучного інтелекту та хмарних технологій. Очікується, що дві компанії спільно досліджуватимуть шляхи інтеграції мережевих комутаційних та оптичних технологій Nokia в інфраструктуру та архітектуру штучного інтелекту NVIDIA.

Крім того, Nokia має намір прискорити розробку програмного забезпечення для радіомереж 5G та 6G на чіпах NVIDIA.

Реакція ринку

За інформацією CNBC, після новини про угоду акції Nokia зросли на 20%.

Nokia виникла у 1895 році й спершу працювала в галузі паперу, а пізніше — каучуку, кабелів, електрики. У 1980-х та 1990-х Nokia стала відомою як виробник мобільних телефонів. Проте в останні роки вона переважно орієнтувалася на постачання мережевої інфраструктури.

