0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

NVIDIA інвестує в Nokia 1 млрд доларів для розвитку штучного інтелекту

Фондовий ринок
23
NVIDIA інвестує в Nokia 1 млрд доларів для розвитку штучного інтелекту
NVIDIA інвестує в Nokia 1 млрд доларів для розвитку штучного інтелекту
Американська корпорація NVIDIA придбає акції фінської компанії Nokia на суму 1 мільярд доларів.
Про це повідомляється на сайті Nokia.

Деталі угоди

За угодою, Nokia випустить для Nvidia близько 166 мільйонів акцій по 6,01 долара за штуку. У результаті американський виробник графічних процесорів володітиме 2,9% акцій у фінській компанії.
Nokia планує використати кошти для прискорення своїх планів щодо розробки мереж штучного інтелекту та хмарних технологій. Очікується, що дві компанії спільно досліджуватимуть шляхи інтеграції мережевих комутаційних та оптичних технологій Nokia в інфраструктуру та архітектуру штучного інтелекту NVIDIA.
Крім того, Nokia має намір прискорити розробку програмного забезпечення для радіомереж 5G та 6G на чіпах NVIDIA.

Реакція ринку

За інформацією CNBC, після новини про угоду акції Nokia зросли на 20%.
Nokia виникла у 1895 році й спершу працювала в галузі паперу, а пізніше — каучуку, кабелів, електрики. У 1980-х та 1990-х Nokia стала відомою як виробник мобільних телефонів. Проте в останні роки вона переважно орієнтувалася на постачання мережевої інфраструктури.
👉 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems