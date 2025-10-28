0 800 307 555
Apple готує апгрейд «оперативки» для iPhone 18

iPhone 18 може отримати на 50% більше оперативної пам’яті, ніж попередня модель.
Про це повідомляє корейське видання The Bell.
Зараз у флагманських iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та Pro Max встановлено 12 ГБ оперативної пам’яті. Її збільшили через зростаючі вимоги штучного інтелекту, який працює прямо на пристрої. Лише звичайний iPhone 17 все ще має 8 ГБ.
За даними джерела, Apple хоче вирівняти характеристики для всієї лінійки iPhone 18. Компанія нібито вже звернулася до Samsung з проханням збільшити постачання LPDDR5X-пам'яті. Ці модулі доступні тільки у варіантах 12 ГБ і 16 ГБ, тому повернення до 8 ГБ у нових моделях виглядає малоймовірним. Також Apple веде переговори зі SK Hynix і Micron щодо додаткових постачань.
Очікується, що iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone представлять восени 2026 року. А моделі iPhone 18 та iPhone 18e мають вийти у першій половині 2027-го.
За матеріалами:
ITsider.
