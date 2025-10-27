OpenAI спростувала запуск GPT-6 у 2025 році
OpenAI підтвердила, що цього року нова мовна модель GPT-6 не вийде. Попри чутки про швидкий реліз, представники компанії зазначили, що наразі зосереджені на вдосконаленні серії GPT-5. Це не виключає появи проміжних версій, зокрема GPT-5.5.
Про це пише Bleeping Computer.
OpenAI продовжує розвивати лінійку GPT-5
Наразі OpenAI підтримує кілька моделей у межах серії GPT-5. Основною є GPT-5 Auto, яка автоматично перемикається між стандартною та «reasoning» (логічною) моделлю:
- Reasoning-моделі розроблені для глибшого аналізу та побудови точніших відповідей, витрачаючи більше часу на обробку.
- GPT-5 Instant — спрощена версія, орієнтована на швидкість відповідей, без додаткового етапу логічного міркування.
Режим GPT-5 Auto визначає, яку модель використати, залежно від складності запиту користувача. Такий підхід дозволяє збалансувати швидкість і якість відповідей.
Оновлення GPT-5 тривають, але GPT-6 не з’явиться цього року
З моменту запуску GPT-5 компанія неодноразово оновлювала модель, додаючи нові можливості та покращуючи точність відповідей. Проте питання про наступне покоління — GPT-6 — залишається відкритим.
Аналітик Mark Mahaney з Evercore ISI у коментарі для CNBC заявив, що GPT-6 може вийти наприкінці 2025 року з суттєвими покращеннями. Його слова швидко поширилися у соцмережах, зокрема на платформі X (колишній Twitter), викликавши хвилю обговорень серед користувачів.
Однак представники OpenAI спростували цю інформацію.
