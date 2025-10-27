Gemini від Google тепер може створювати презентації Сьогодні 22:44 — Технології&Авто

Gemini від Google тепер може створювати презентації

Google розширює можливості свого ШІ-асистента Gemini: тепер він може створювати повноцінні презентації просто за текстовим запитом або на основі завантажених файлів.

Нову функцію додали до інструмента Canvas, і вона вже доступна користувачам особистих та корпоративних акаунтів Google Workspace.

Google представив нову функцію для Gemini’s Canvas — інтерактивного робочого простору, вбудованого в застосунок ШІ-чатбота. Відтепер користувачі можуть генерувати презентації за допомогою короткого запиту або на основі власних матеріалів — документів, таблиць чи дослідницьких файлів.

Як працює створення презентацій у Gemini

Якщо тема не потребує конкретного джерела, достатньо написати щось на кшталт: «Створи презентацію про [тему]». Якщо ж потрібно використати певний документ, користувач може завантажити файл, і Gemini побудує презентацію саме на його основі.

Згенеровані слайди вже містять текст, зображення й узгоджену тему оформлення. Презентацію можна одразу експортувати до Google Slides, редагувати, змінювати дизайн або працювати над нею разом із колегами.

Як пише Engadget , функція поступово з’являється у всіх користувачів — як у власників персональних акаунтів, так і у корпоративних клієнтів Google Workspace.

Інструмент Canvas уперше з’явився у березні як середовище, де можна було редагувати тексти чи код безпосередньо у Gemini. Тепер, окрім написання та програмування, він дає змогу швидко створювати візуальні матеріали — від інфографіки до повноцінних презентацій.

