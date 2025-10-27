0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Gemini від Google тепер може створювати презентації

Технології&Авто
34
Gemini від Google тепер може створювати презентації
Gemini від Google тепер може створювати презентації
Google розширює можливості свого ШІ-асистента Gemini: тепер він може створювати повноцінні презентації просто за текстовим запитом або на основі завантажених файлів.
Нову функцію додали до інструмента Canvas, і вона вже доступна користувачам особистих та корпоративних акаунтів Google Workspace.
Google представив нову функцію для Gemini’s Canvas — інтерактивного робочого простору, вбудованого в застосунок ШІ-чатбота. Відтепер користувачі можуть генерувати презентації за допомогою короткого запиту або на основі власних матеріалів — документів, таблиць чи дослідницьких файлів.
Gemini від Google тепер може створювати презентації

Як працює створення презентацій у Gemini

Якщо тема не потребує конкретного джерела, достатньо написати щось на кшталт: «Створи презентацію про [тему]». Якщо ж потрібно використати певний документ, користувач може завантажити файл, і Gemini побудує презентацію саме на його основі.
Читайте також
Згенеровані слайди вже містять текст, зображення й узгоджену тему оформлення. Презентацію можна одразу експортувати до Google Slides, редагувати, змінювати дизайн або працювати над нею разом із колегами.
Як пише Engadget, функція поступово з’являється у всіх користувачів — як у власників персональних акаунтів, так і у корпоративних клієнтів Google Workspace.
Інструмент Canvas уперше з’явився у березні як середовище, де можна було редагувати тексти чи код безпосередньо у Gemini. Тепер, окрім написання та програмування, він дає змогу швидко створювати візуальні матеріали — від інфографіки до повноцінних презентацій.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems