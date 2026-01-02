BMW запатентувала гвинти для боротьби з гаражними механіками 02.01.2026, 00:24 — Технології&Авто

BMW запатентувала гвинти для боротьби з гаражними механіками

Баварський виробник подав патентну заявку на гвинти зі шліцами у формі емблеми BMW, що може значно ускладнити самостійне обслуговування автомобілів власниками.

Патентні креслення демонструють чотири типи головок — сокетну, плоску та округлу. Кожна головка має форму фірмового знака BMW з чотирма квадрантами, два з яких утоплені, а решта — плоскі або піднесені. Для роботи з такими кріпильними елементами потрібен спеціальний інструмент.

Про це пише Carscoops.

Гвинти BMW: патентна заявка та технічні деталі

Документацію подано 7 червня 2024 року, а опубліковано 11 грудня 2025-го. Нові кріпильні елементи можуть використовуватися на видимих частинах салону або в моторному відсіку. Проте для механіків та власників зі стандартними наборами інструментів вони створюють проблему — звичайні викрутки та біти не підійдуть для роботи з незвичними шліцами. Доступ до ключових компонентів вимагатиме спеціалізованого обладнання BMW або буде можливий лише в офіційних дилерських центрах.

Реакція спільноти та перспективи впровадження

Автомобільні ентузіасти негативно відреагували на ідею, розцінивши її як ще одну перешкоду для власників, які віддають перевагу самостійному обслуговуванню. Користувачі Reddit жартували, що копії інструментів з’являться на AliExpress та Temu швидше, ніж BMW встигне використати ці гвинти на реальних автомобілях. Деякі коментатори відзначили, що виробники запчастин після продажу швидко створять сумісні біти.

Чи будуть ці гвинти використані у виробництві — невідомо. Автовиробники подають безліч патентів, які ніколи не реалізуються. Однак тенденція до ускладнення самостійного ремонту зберігається — в епоху електрифікації та технологій власники все більше залежать від спеціалізованих сервісних станцій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.