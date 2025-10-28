BMW представила свій перший електросапборд (фото) Сьогодні 02:14 — Технології&Авто

BMW представила свій перший електросапборд (фото)

Компанія BMW показала свій перший електричний сапборд з автоматичним надувом.

Новинка створена у співпраці зі словенським виробником SipaBoards і отримала назву BMW x SipaBoards. Вбудована система самонадування дозволяє підготувати дошку до використання всього за кілька хвилин.

Електропривід потужністю 300 Вт розганяє сапборд до швидкості 7,5 км/год (близько чотирьох вузлів). Гребний гвинт був розроблений спеціально для BMW.

У базовій комплектації пристрій оснащений двома модульними акумуляторами ємністю по 90 Вт·год, яких вистачає більш ніж на три години безперервного плавання. Навесні 2026 року компанія випустить опційні батареї на 180 Вт·год кожна — вони збільшать автономність до семи годин.

Читайте також Гуманоїдні роботи Figure працюють на заводі BMW без вихідних (відео)

Дошка отримала систему кріплення аксесуарів, яка дозволяє швидко встановлювати додаткове обладнання у кількох точках. В екосистему входять колонки, пляшки для напоїв, водонепроникні сумки та міні-холодильники. Також доступна капсула Lifestyle Accessory Capsule із набором аксесуарів, серед яких камера Insta360 X5 для зйомки під час катання.

Сапборд з акумуляторами на 90 Вт·год вже можна придбати в онлайн-магазині BMW Lifestyle та у дилерів SipaBoards. Стартова ціна становить 3 990 євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.