Шведська Saab побудує в Україні завод зі складання літаків Gripen
Шведська оборонна компанія Saab планує відкрити в Україні завод, де відбуватиметься остаточне складання компонентів винищувачів JAS 39 Gripen E.
Про це пише Financial Times.
Проєкт реалізують у межах підписаної між Україною та Швецією угоди про закупівлю винищувачів Gripen.
За словами керівника Saab Мікаеля Йоханссона, контракт передбачає постачання Україні 100−150 бойових літаків. Це, за його оцінкою, фактично «подвоїть потреби Saab у виробництві літаків Gripen».
Читайте також
Йоханссон зазначив, що навіть з урахуванням уже наявного виробництва 20−30 винищувачів на рік у Бразилії, компанії доведеться збільшити виробничі потужності не лише в Бразилії, а й у кількох інших країнах.
Saab уже має досвід міжнародних поставок: раніше компанія продала 60 новітніх винищувачів Gripen Швеції, 36 Бразилії та 4 Таїланду. Угода з Україною, на думку керівництва Saab, стане важливим кроком для розвитку компанії та розширення її виробничої присутності.
Поділитися новиною
Також за темою
Gemini від Google тепер може створювати презентації
Шведська Saab побудує в Україні завод зі складання літаків Gripen
На яких автомобілях з’явилося ГБО у вересні
Зміни для водіїв в ЄС: хто не зможе керувати авто
OpenAI придбала розробника Sky — програму для інтеграції ШІ з macOS
Amazon розробляє розумні окуляри з ШІ для кур’єрів для швидкої доставки