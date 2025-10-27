Шведська Saab побудує в Україні завод зі складання літаків Gripen Сьогодні 22:26 — Технології&Авто

Шведська оборонна компанія Saab планує відкрити в Україні завод, де відбуватиметься остаточне складання компонентів винищувачів JAS 39 Gripen E.

Про це пише Financial Times.

Проєкт реалізують у межах підписаної між Україною та Швецією угоди про закупівлю винищувачів Gripen.

За словами керівника Saab Мікаеля Йоханссона, контракт передбачає постачання Україні 100−150 бойових літаків. Це, за його оцінкою, фактично «подвоїть потреби Saab у виробництві літаків Gripen».

Йоханссон зазначив, що навіть з урахуванням уже наявного виробництва 20−30 винищувачів на рік у Бразилії, компанії доведеться збільшити виробничі потужності не лише в Бразилії, а й у кількох інших країнах.

Saab уже має досвід міжнародних поставок: раніше компанія продала 60 новітніх винищувачів Gripen Швеції, 36 Бразилії та 4 Таїланду. Угода з Україною, на думку керівництва Saab, стане важливим кроком для розвитку компанії та розширення її виробничої присутності.

