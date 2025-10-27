На яких автомобілях з’явилося ГБО у вересні
Рейтинги марок і моделей, які найчастіше переобладнували у вересні 2025 року для роботи на двох видах пального, включаючи зріджену суміш пропан-бутану, демонструють прагматизм та орієнтацію на позашляховики й сімейні авто.
У топі марок — цілий «легіон» перевірених брендів: Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, Nissan та Ford.
Здебільшого це машини з «атмосферними» двигунами старих конструкцій, які ідеально підходять для газової установки та мають високу популярність на вторинному ринку. Особливо виділяються американські автомобілі, як-от Jeep та Ford, що свідчить про активну конверсію імпортованих з США машин, які часто мають двигуни чималого об’єму, де економія від ГБО є максимальною.
Модельний рейтинг чітко відображає основну мету встановлення ГБО: економічний «тюнінг» автомобілів, імпортованих зі США. Найчастіше переобладнуються великі кросовери та сімейні авто, які прибувають із Північної Америки з об’ємними атмосферними двигунами.
Цей сегмент представлений цілим списком: Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry та Dodge Journey. Для їхньої експлуатації в Україні ГБО є майже єдиним способом збалансувати високу витрату пального з прийнятним бюджетом.
