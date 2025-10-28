Sony готує перший 200-Мп сенсор для смартфонів Сьогодні 03:27 — Технології&Авто

У світі мобільної фотографії назріває нове протистояння. Після багаторічного домінування Samsung на ринку 200-мегапіксельних сенсорів компанія Sony готується представити свій перший флагманський модуль надвисокої роздільної здатності — Sony LYT-910. За попередніми даними, він отримає великий розмір матриці 1/1.11 дюйма та передові технології зйомки, що обіцяють змінити стандарти мобільної фотографії.

Про це пише Notebookcheck.

Sony LYT-910: прорив у сегменті 200 Мп

Інсайдер із ніком @fenibook оприлюднив технічні характеристики нового сенсора Sony LYT-910, і вони справді виглядають вражаюче. Це буде перший 200-мегапіксельний сенсор Sony для смартфонів, який за розміром (1/1.11″) майже наближається до оптичного формату 1 дюйм, що використовується у топових 50-Мп камерах.

Хоча новинка дещо поступається «повнодюймовим» рішенням, вона забезпечує вчетверо більшу роздільність при збереженні високої якості зображення. Для порівняння, сенсор Samsung Galaxy S25 Ultra має меншу матрицю — 1/1.3″, тому Sony отримує перевагу у зборі світла та передачі деталей.

The new king of 200MP sensor is here, Sony LYT-910, Sony's first 200 million pixel sensor, 1/1.11 inch, 0.7um pixel size, supports two levels of Remosaic, QBC to 50MP, QQBC to 200MP.

Guess who will be the first to launch? vivo X300 Ultra? OPPO Find X9 Ultra? or Xiaomi 17 Ultra? pic.twitter.com/R0HHYwVU7Q — fenibook (@feni_book) October 24, 2025

Технології пікселів і покращений динамічний діапазон

Кожен піксель Sony LYT-910 матиме розмір 0,7 мкм, а система піксельного бінінгу дозволятиме об’єднувати дані для зйомки з роздільністю 50 Мп або 200 Мп, залежно від умов освітлення.

Очікується, що сенсор забезпечить динамічний діапазон понад 100 дБ, що гарантує покращену роботу HDR-режиму з детальними світлими та темними ділянками навіть у складних сценах.

Ще однією перевагою стане вбудований 2х і 4х інсенсорний зум без втрати якості, що дасть змогу отримувати чіткі кадри без цифрових артефактів.

