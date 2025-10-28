Sony готує перший 200-Мп сенсор для смартфонів

0 800 307 555
У світі мобільної фотографії назріває нове протистояння. Після багаторічного домінування Samsung на ринку 200-мегапіксельних сенсорів компанія Sony готується представити свій перший флагманський модуль надвисокої роздільної здатності — Sony LYT-910. За попередніми даними, він отримає великий розмір матриці 1/1.11 дюйма та передові технології зйомки, що обіцяють змінити стандарти мобільної фотографії.
Про це пише Notebookcheck.

Sony LYT-910: прорив у сегменті 200 Мп

Інсайдер із ніком @fenibook оприлюднив технічні характеристики нового сенсора Sony LYT-910, і вони справді виглядають вражаюче. Це буде перший 200-мегапіксельний сенсор Sony для смартфонів, який за розміром (1/1.11″) майже наближається до оптичного формату 1 дюйм, що використовується у топових 50-Мп камерах.
Хоча новинка дещо поступається «повнодюймовим» рішенням, вона забезпечує вчетверо більшу роздільність при збереженні високої якості зображення. Для порівняння, сенсор Samsung Galaxy S25 Ultra має меншу матрицю — 1/1.3″, тому Sony отримує перевагу у зборі світла та передачі деталей.

Технології пікселів і покращений динамічний діапазон

Кожен піксель Sony LYT-910 матиме розмір 0,7 мкм, а система піксельного бінінгу дозволятиме об’єднувати дані для зйомки з роздільністю 50 Мп або 200 Мп, залежно від умов освітлення.
Очікується, що сенсор забезпечить динамічний діапазон понад 100 дБ, що гарантує покращену роботу HDR-режиму з детальними світлими та темними ділянками навіть у складних сценах.
Ще однією перевагою стане вбудований 2х і 4х інсенсорний зум без втрати якості, що дасть змогу отримувати чіткі кадри без цифрових артефактів.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
