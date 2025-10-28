Sony готує перший 200-Мп сенсор для смартфонів
У світі мобільної фотографії назріває нове протистояння. Після багаторічного домінування Samsung на ринку 200-мегапіксельних сенсорів компанія Sony готується представити свій перший флагманський модуль надвисокої роздільної здатності — Sony LYT-910. За попередніми даними, він отримає великий розмір матриці 1/1.11 дюйма та передові технології зйомки, що обіцяють змінити стандарти мобільної фотографії.
Про це пише Notebookcheck.
Sony LYT-910: прорив у сегменті 200 Мп
Інсайдер із ніком @fenibook оприлюднив технічні характеристики нового сенсора Sony LYT-910, і вони справді виглядають вражаюче. Це буде перший 200-мегапіксельний сенсор Sony для смартфонів, який за розміром (1/1.11″) майже наближається до оптичного формату 1 дюйм, що використовується у топових 50-Мп камерах.
Хоча новинка дещо поступається «повнодюймовим» рішенням, вона забезпечує вчетверо більшу роздільність при збереженні високої якості зображення. Для порівняння, сенсор Samsung Galaxy S25 Ultra має меншу матрицю — 1/1.3″, тому Sony отримує перевагу у зборі світла та передачі деталей.
The new king of 200MP sensor is here, Sony LYT-910, Sony's first 200 million pixel sensor, 1/1.11 inch, 0.7um pixel size, supports two levels of Remosaic, QBC to 50MP, QQBC to 200MP.— fenibook (@feni_book) October 24, 2025
Guess who will be the first to launch? vivo X300 Ultra? OPPO Find X9 Ultra? or Xiaomi 17 Ultra? pic.twitter.com/R0HHYwVU7Q
Технології пікселів і покращений динамічний діапазон
Кожен піксель Sony LYT-910 матиме розмір 0,7 мкм, а система піксельного бінінгу дозволятиме об’єднувати дані для зйомки з роздільністю 50 Мп або 200 Мп, залежно від умов освітлення.
Очікується, що сенсор забезпечить динамічний діапазон понад 100 дБ, що гарантує покращену роботу HDR-режиму з детальними світлими та темними ділянками навіть у складних сценах.
Ще однією перевагою стане вбудований 2х і 4х інсенсорний зум без втрати якості, що дасть змогу отримувати чіткі кадри без цифрових артефактів.
Поділитися новиною
Також за темою
Sony готує перший 200-Мп сенсор для смартфонів
BMW представила свій перший електросапборд (фото)
Apple готує апгрейд «оперативки» для iPhone 18
OpenAI спростувала запуск GPT-6 у 2025 році
Gemini від Google тепер може створювати презентації
Шведська Saab побудує в Україні завод зі складання літаків Gripen