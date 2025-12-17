Nvidia придбає постачальника програмного забезпечення для ШІ 17.12.2025, 00:20 — Технології&Авто

Nvidia оголосила про купівлю компанії SchedMD, яка розробляє програмне забезпечення для штучного інтелекту, оскільки виробник мікросхем хоче розвивати відкриті технології.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Розробник мікросхем завоював репутацію завдяки швидким мікросхемам, але також пропонує ряд власних моделей штучного інтелекту, від фізичних симуляцій до безпілотних автомобілів, у вигляді програмного забезпечення з відкритим кодом, яке можуть використовувати дослідники та компанії.

За даними агентства, власне програмне забезпечення CUDA, яке є стандартом для більшості розробників, є основною перевагою мікросхем компанії, що робить програмне забезпечення ключовим для збереження її домінуючого становища в галузі штучного інтелекту.

SchedMD надає програмне забезпечення, яке допомагає планувати великі обчислювальні завдання, які можуть займати значну частину потужності серверів дата-центру.

Її технологія, яка називається Slurm, за словами аналітиків, є відкритою, що означає, що розробники та компанії можуть отримати до неї безкоштовний доступ, а компанія продає інженерну та технічну підтримку.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Nvidia заявила, що продовжуватиме розповсюджувати програмне забезпечення SchedMD на основі відкритого коду.

У агентстві зазначили, що раніше Nvidia представила нову серію моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, які, за її словами, будуть швидшими, дешевшими та розумнішими за попередні пропозиції, оскільки компанія стикається з наростаючою хвилею конкурентних моделей з відкритим кодом від китайських лабораторій штучного інтелекту.

