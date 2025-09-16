Saab представила дешеву ракету проти рою дронів Сьогодні 23:43 — Технології&Авто

Saab представила дешеву ракету проти рою дронів

Saab AB представила компактну й недорогу систему Nimbrix для боротьби з роями безпілотних літальних апаратів, що стали ключовою загрозою сучасних бойових дій.

Останні роки показали, що навіть малі дрони можуть завдавати значних збитків. Їхня ефективність змусила армії світу створювати багатошарові системи протидії: від лазерів і мікрохвиль до сіток і хижих птахів. У цей арсенал вписується і новий шведський проєкт Nimbrix, розроблений спеціально для перехоплення як одиночних БПЛА, так і роїв на дистанції до 5 км.

Пускова установка вирізняється компактністю: довжина обладнання становить близько одного метра, а вага — лише 2,5−3 кг. Систему можна переносити вручну, встановлювати на триногу чи інтегрувати з транспортом. Ракета обладнана інфрачервоною головкою самонаведення та сумісна з бойовим модулем Saab Trackfire, системою управління LOKE або іншими C-UAS-платформами. Підрив 40-мм осколково-фугасної боєголовки утворює щільне поле уламків, здатне ефективно вражати кілька цілей одночасно.

«Nimbrix — це наша відповідь на загрозу БПЛА, яка загострилася за останні роки. Він економічно ефективний, що вкрай важливо з огляду на поширення дронів на полі бою», — підкреслив Стефан Еберг, керівник підрозділу ракетних систем Saab. Компанія позиціонує рішення як поєднання досвіду у сфері ППО та адаптивності до нових викликів.

Цей проєкт демонструє, як оборонні компанії шукають баланс між вартістю та ефективністю, створюючи інструменти протидії масовому застосуванню дешевих дронів.

