Українська компанія Fire Point презентувала нові балістичні ракети
Українська оборонна компанія Fire Point анонсувала розробку двох балістичних ракет власного виробництва — FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Ця компанія відома ракетою «Фламінго».
Про це пише видання Мілітарний із пресконференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі.
Характеристики FP-7
- дальність ураження — до 200 км;
- максимальна швидкість — 1 500 м/с;
- кругове відхилення — 14 метрів;
- бойове навантаження — 150 кг;
- тривалість польоту — до 250 секунд.
FP-7 запускається з наземної платформи та призначена для ураження цілей на середніх дистанціях.
Характеристики FP-9
- дальність ураження — до 855 км;
- швидкість — 2 200 м/с;
- бойове навантаження — 800 кг;
- висота польоту — до 70 км;
- точність — близько 20 метрів.
За заявою компанії, FP-9 здатна вражати цілі у глибокому тилу противника.
Нагадаємо, компанія Saab розробила зенітну ракету Nimbrix для боротьби з невеликими безпілотними літальними апаратами. Виробник зазначає, що це їхня перша в історії спеціалізована ракета саме для перехоплення малих дронів.
