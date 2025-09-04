0 800 307 555
Apple готує компактну та доступну AR-гарнітуру Vision Air до 2027 року

Apple готує компактну та доступну AR-гарнітуру Vision Air до 2027 року
Apple готує компактну та доступну AR-гарнітуру Vision Air до 2027 року, Фото: 9to5mac.com
У мережі з’явилися нові деталі про перспективну AR-гарнітуру Apple Vision Air.
Інформацію оприлюднив відомий аналітик Мінґ-Чі Куо, який прогнозує, що реліз пристрою відбудеться у 2027 році.
На відміну від Vision Pro, нова гарнітура Vision Air буде значно компактнішою та легшою — за попередніми даними, її вага буде більш ніж на 40% меншою, а вартість — на понад 50% нижчою.
Аналітик зазначає, що очікувані постачання Vision Air у 2027 році можуть досягти 1 млн одиниць, що суттєво перевищує прогнозовані 400 тисяч Vision Pro.
Орієнтовна ціна пристрою складе близько $1 750, що робить його доступнішим для ширшої аудиторії. Щоб знизити вартість, Apple, ймовірно, зменшить кількість камер, знизить роздільну здатність дисплеїв та відмовиться від функції EyeSight.
Окрім цього, Куо очікує, що оновлення Vision Pro до другого покоління з процесором M5 відбудеться вже цього року, що дозволить підвищити продуктивність та покращити користувацький досвід для тих, хто віддає перевагу преміальній гарнітурі.
Таким чином, Apple продовжує розвивати лінійку AR-пристроїв, пропонуючи різні варіанти для різних категорій користувачів і цінових сегментів.
За матеріалами:
iTechua
