Apple повертає популярну функцію на iPhone: про що йдеться — Finance.ua

Новий складний iPhone повертає популярну функцію Touch ID, проте її реалізація виявиться дещо застарілою.

Про це пише видання PhoneArena

Фанати Apple багато років запитують, чому компанія відмовилася від Touch ID і залишила лише Face ID. Незабаром ця ситуація зміниться: у складному iPhone повернеться Touch ID, але його реалізація буде трохи відмінною від сучасних стандартів.

Відомий аналітик раніше повідомляв, що для Touch ID у складному iPhone буде використана бічна кнопка. Після цього інші джерела стверджували, що сканер відбитків пальців буде інтегрований прямо у дисплей, як у багатьох сучасних смартфонах, навіть бюджетних.

Проте останні дані підтверджують саме бічне розташування кнопки Touch ID. Apple не хоче перенавантажувати дисплей внутрішніми компонентами, тому Face ID у складному iPhone не передбачено.

Багато користувачів цінують Touch ID за швидкість і простоту використання. Компанія Apple, як зазвичай, вибирає власний шлях розвитку, який може не збігатися з очікуваннями споживачів. Незалежно від форми реалізації, повернення Touch ID сприйметься користувачами позитивно.

Разом з тим, складний iPhone може поступатися Galaxy Z Fold 7 у деяких характеристиках. Згідно з витоками, дисплей майбутнього iPhone 2026 року відстає від Fold 7, хоча Apple обіцяє найсучасніший шарнір у галузі. Ідея абсолютно безшовного складання смартфона поки що під питанням.

Коли складний iPhone вийде разом з iPhone 18, він може суттєво відставати від Galaxy Z Fold 8. Проте, завдяки маркетинговим стратегіям Apple, пристрій все одно очікувано купуватимуть у великій кількості.

